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«Мы очень рады, что он подумал о «Барсе». Лапорта подтвердил, что сын Роналдиньо станет игроком каталонского клуба

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Успешно прошел отбор, оставшись неузнанным.

Жоан Лапорта подтвердил, что Жоао Мендеш де Ассис Морейра, сын Роналдиньо, подпишет контракт с «Барселоной». Несколько дней назад он проходил отбор, при этом скрывая свою личность.

«Мы очень рады, что Роналдиньо подумал о «Барсе», чтобы его сын мог играть у нас. Мы собираемся дать ему контракт, но пока не знаем, будет ли он играть за Хувениль Б [команда до 18 лет]... У парня есть потенциал, и мы счастливы.

Роналдиньо — один из лучших игроков в истории, один из тех, кто вернул радость болельщикам, у него был уникальный талант, поэтому на его сына оказывается давление».

Бразилец играет на позиции центрального нападающего. Его рост 1,78 м, и он левша. Ранее он выступал за молодежную команду «Крузейро». 

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