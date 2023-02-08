«Его агент рассказал нам об интересе к нему»: Лапорта рассказывает о будущем Ансу Фати

Удерживать игрока не станут.

«В последние дни агент Ансу Фати был в «Барселоне». Ансу − игрок «Барселоны», и мы возлагаем на него большие надежды. У нас нет новостей о том, что он хочет переехать, − сказал Жоан Лапорта. − Сейчас мы не рассматриваем его продажу. Я не могу предсказать, что произойдет, но для нас он игрок будущего.

Все зависит от тренера, от того, использует он Ансу и считает ли его важным для команды. Хави дает ему возможности, и игрок взамен дает много эмоций. Я не могу ни об одном игроке сказать, останется он или нет. Агент Ансу сообщил нам, что есть клубы, которым он интересен. Но он не сказал нам, что хочет уйти. Он полон решимость добиться успеха именно здесь».

Лапорта также опроверг сообщения о том, что «Барселона» будет вынуждена продать Фати по финансовым причинам.

«У нас не необходимости летом делать большие продажи. Строгой необходимости нет, но на рынке могут возникнуть многие возможности. Это зависит от того, чего хочет каждая сторона. У нас будут другие варианты сбора средств».

Согласно последним данным СМИ, Ансу Фати не очень доволен своей ролью на «Камп Ноу», а его окружение настаивает на том, чтобы он ушел из «Барсы».