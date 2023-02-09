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Ох, сколько важных матчей пропустит Дембеле! Похоже, Усман еще 5 недель не выйдет на поле

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28 января Усман Дембеле получил травму левого бедра и, по информации клуба, выбыл на 3-4 недели. Однако в четверг AS сообщила, что вингеру «Барсы» понадобится еще 5 недель на восстановление.

Ожидается, что Дембеле вернется на поле 19 марта – в день класико в Ла Лиге. А вот игры, которые Усман пропустит.

• против «Вильярреала» (Ла Лига, 12 февраля)

• против «Ман Юнайтед» (1-й матч Лиги Европы, 16 февраля)

• против «Кадиса» (Ла Лига, 19 февраля)

• против «Ман Юнайтед» (2-й матч Лиги Европы, 23 февраля)

• против «Альмерии» (Ла Лига, 26 февраля)

• против мадридского «Реала» (1-й матч Кубка Испании, 2 марта)

• против «Валенсии» (Ла Лига, 5 марта)

• против «Атлетика Бильбао» (Ла Лига, 12 марта)

В ближайшие 15 дней Дембеле будет проходить физиотерапевтическое лечение. После этого он проведет еще 15 дней, тренируясь индивидуально и постепенно увеличивая нагрузку.

4 комментария

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Fan of Sport
А я думаю, что он уже к матчу против Валенсии будет в заявке.
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Ramil Usmanov
Весьма неприятная новость. А Рафинья обязан оправдать доверие, оказанное ему.
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Игорь Климов
Усману Дембеле полного выздоровления и появления в составе Барселоны!
+3
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Vlad Zhadejko
Серьёзная потеря, Рафинья не играет на уровне Дембеле, хотя стата у него неплохан
+4
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