Ох, сколько важных матчей пропустит Дембеле! Похоже, Усман еще 5 недель не выйдет на поле

28 января Усман Дембеле получил травму левого бедра и, по информации клуба, выбыл на 3-4 недели. Однако в четверг AS сообщила, что вингеру «Барсы» понадобится еще 5 недель на восстановление.

Ожидается, что Дембеле вернется на поле 19 марта – в день класико в Ла Лиге. А вот игры, которые Усман пропустит.

• против «Вильярреала» (Ла Лига, 12 февраля)

• против «Ман Юнайтед» (1-й матч Лиги Европы, 16 февраля)

• против «Кадиса» (Ла Лига, 19 февраля)

• против «Ман Юнайтед» (2-й матч Лиги Европы, 23 февраля)

• против «Альмерии» (Ла Лига, 26 февраля)

• против мадридского «Реала» (1-й матч Кубка Испании, 2 марта)

• против «Валенсии» (Ла Лига, 5 марта)

• против «Атлетика Бильбао» (Ла Лига, 12 марта)

В ближайшие 15 дней Дембеле будет проходить физиотерапевтическое лечение. После этого он проведет еще 15 дней, тренируясь индивидуально и постепенно увеличивая нагрузку.