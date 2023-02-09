Помните Яспера Силлессена? Он развелся с женой-вратарем, ушел к модели и отказался платить за лечение ребенка

7 лет назад на роль бэкапа Тер-Стегена «Барса» подписала талантливого 26-летнего Яспера Силлессена, который удивил Нидерланды мощной игрой за «Аякс». За 3 года в Каталонии Силлессен сыграл 5 матчей (7 пропущенных), затем отправился на 3 года в «Валенсию» (дела лучше не стали), а потом укатил в родную страну.

В 2022-м Силлесена подписал НЕК. Яспер до сих пор не сыграл ни матча за новую команду, и число запросов его фамилии в интернете стремилось к нулю, однако недавно вратарь угодил в семейный скандал.

Бывшая жена Яспера Мария Моран подала на него в суд за отказ выполнять отцовские обязанности и выплатить 1200 евро на медицинские расходы после рождения ребёнка (зарплата Силлессена с 2016-го по 2021-й составляла 4,5 млн евро). К счастью, эту сумму выплатил дедушка Марии, потратив пенсионные сбережения.

Силессен расстался с Марией Моран в тот день, когда узнал о её беременности. Более того, в тот же день он загрузил в соцсети фото с новой девушкой.