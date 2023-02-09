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Помните Яспера Силлессена? Он развелся с женой-вратарем, ушел к модели и отказался платить за лечение ребенка

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7 лет назад на роль бэкапа Тер-Стегена «Барса» подписала талантливого 26-летнего Яспера Силлессена, который удивил Нидерланды мощной игрой за «Аякс». За 3 года в Каталонии Силлессен сыграл 5 матчей (7 пропущенных), затем отправился на 3 года в «Валенсию» (дела лучше не стали), а потом укатил в родную страну.

В 2022-м Силлесена подписал НЕК. Яспер до сих пор не сыграл ни матча за новую команду, и число запросов его фамилии в интернете стремилось к нулю, однако недавно вратарь угодил в семейный скандал.

Бывшая жена Яспера Мария Моран подала на него в суд за отказ выполнять отцовские обязанности и выплатить 1200 евро на медицинские расходы после рождения ребёнка (зарплата Силлессена с 2016-го по 2021-й составляла 4,5 млн евро). К счастью, эту сумму выплатил дедушка Марии, потратив пенсионные сбережения. 

Силессен расстался с Марией Моран в тот день, когда узнал о её беременности. Более того, в тот же день он загрузил в соцсети фото с новой девушкой.

 

12 комментариев

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Темирлан Шаваев
Ответ Grin of Ant
Ну то есть это нормально уйти от беременной жены и в тот же день выложить фото с новой бабой? Конечно вряд ли он это сделал из-за того, что так себе мужик.
Повторяю, мы не знаем всю ситуацию, но если вдруг этот ребёнок не от него, то зачем ему быть с той которая ему изменила. Опять же повторяю мы не знаем всей ситуации и это лишь догадки.
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Grin of Ant
Ответ Темирлан Шаваев
Не думаю что не зная всех факторов, можно делать выводы. Вдруг этот ребёнок не от него и узнав это он бросил её. Рано ещё делать выводы.
Ну то есть это нормально уйти от беременной жены и в тот же день выложить фото с новой бабой? Конечно вряд ли он это сделал из-за того, что так себе мужик.
+1
0
+1
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Сайфер
Ответ zhimipe
Получается: - узнал о беременности - сказал, что будущий ребёнок ему не нужен - она зачем то родила - она требует денег Классика)
Забыли пару пунктов
- вставил в нее
- слил в нее
- узнал о беременности
В первые два пункта можно так же добавлять ваше потрясающее "зачем-то"
+1
0
+1
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Klshk
Яспер Моглот какой-то
+1
0
+1
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Максим Черкашин
Чудак на букву м. 😡
+1
0
+1
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Ramil Usmanov
Помним Яспера, и что? Пол мира разводятся и сходятся. И в каждой отдельно взятой семье свои нюансы. Сами разберутся, без советчиков и борцов за права того, или иного.
+1
-2
-1
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Вячеслав Новиков
Ответ Темирлан Шаваев
Не думаю что не зная всех факторов, можно делать выводы. Вдруг этот ребёнок не от него и узнав это он бросил её. Рано ещё делать выводы.
Я не спорю, поэтому и говорю если правда, быть может всякое, особенно в наше время
+1
-1
0
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Михаил Пивненко
Обыкновенный мерзавец
+4
-1
+3
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Темирлан Шаваев
Ответ Вячеслав Новиков
Если это правда то поступок просто омерзительный, бросить беременную девушку и оставить ребёнка в беде после это сложно называться мужчиной
Не думаю что не зная всех факторов, можно делать выводы. Вдруг этот ребёнок не от него и узнав это он бросил её. Рано ещё делать выводы.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Новиков
Если это правда то поступок просто омерзительный, бросить беременную девушку и оставить ребёнка в беде после это сложно называться мужчиной
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zhimipe
Получается:
- узнал о беременности
- сказал, что будущий ребёнок ему не нужен
- она зачем то родила
- она требует денег
Классика)
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Васильев
Может у мужика на то были причины? И при чем тут вообще это
+2
-3
-1
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