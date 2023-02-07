Роналдиньо сделал прогноз на будущее Рафиньи в «Барселоне»

В интервью испанскому изданию Sport Роналдиньо сказал пару слов о своем соотечественнике – Рафинье:

«Он отличный игрок. Я его хорошо знаю, с тех пор когда он был еще маленьким. Думаю, сейчас его дела в «Барсе» пойдут хорошо».

Волшебник выступил на церемонии издания Mundo Deportivo и получил из рук Лапорты награду «Legend Trophy».

Рафинья пока находится лишь на пути к статусу легенды «блауграны». В этом сезоне бразилец провел за «сине-гранатовых» 29 матчей. Полузащитник записал на свой счет шесть голов и восемь ассистов во всех соревнованиях.

Если прогноз Роналдиньо сбудется, Рафинья может стать невероятно выгодным приобретением для «Барселоны».

Как думаете, в будущем юный полузащитник сможет претендовать на статус легенды клуба?