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Роналдиньо сделал прогноз на будущее Рафиньи в «Барселоне»

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В интервью испанскому изданию Sport Роналдиньо сказал пару слов о своем соотечественнике – Рафинье:

«Он отличный игрок. Я его хорошо знаю, с тех пор когда он был еще маленьким. Думаю, сейчас его дела в «Барсе» пойдут хорошо». 

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Волшебник выступил на церемонии издания Mundo Deportivo и получил из рук Лапорты награду «Legend Trophy».

Рафинья пока находится лишь на пути к статусу легенды «блауграны». В этом сезоне бразилец провел за «сине-гранатовых» 29 матчей. Полузащитник записал на свой счет шесть голов и восемь ассистов во всех соревнованиях.

Если прогноз Роналдиньо сбудется, Рафинья может стать невероятно выгодным приобретением для «Барселоны».

Как думаете, в будущем юный полузащитник сможет претендовать на статус легенды клуба?

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