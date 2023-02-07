Роналдиньо сделал прогноз на будущее Рафиньи в «Барселоне»
В интервью испанскому изданию Sport Роналдиньо сказал пару слов о своем соотечественнике – Рафинье:
«Он отличный игрок. Я его хорошо знаю, с тех пор когда он был еще маленьким. Думаю, сейчас его дела в «Барсе» пойдут хорошо».
Волшебник выступил на церемонии издания Mundo Deportivo и получил из рук Лапорты награду «Legend Trophy».
Рафинья пока находится лишь на пути к статусу легенды «блауграны». В этом сезоне бразилец провел за «сине-гранатовых» 29 матчей. Полузащитник записал на свой счет шесть голов и восемь ассистов во всех соревнованиях.
Если прогноз Роналдиньо сбудется, Рафинья может стать невероятно выгодным приобретением для «Барселоны».
Как думаете, в будущем юный полузащитник сможет претендовать на статус легенды клуба?
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