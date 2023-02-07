Хави хочет помочь Феррану Торресу вернуть себе уверенность. Тренер уже знает, что для этого предпринять

Вот только болельщикам это вряд ли понравится.

Хави помог многим игрокам раскрыть свои лучшие качества с тех пор, как возглавил «Барселону», и его следующая цель — помочь Феррану Торресу, утверждает Diario Sport.

Тренер считает, что форвард страдает от неуверенности в себе, поэтому главный тренер планирует выделить ему больше игрового времени в ближайшие недели. Хави ценит Торреса за его качества и умение играть на всех трех позициях впереди.

Ферран почти не появлялся на поле с тех пор, как вернулся с чемпионата мира, и с тех пор он выходил в стартовом составе только в двух играх: кубковых матчах против «Интерсити» и «Сеуты».

В общей сложности в этом сезона 22-летний футболист принял участие в 25 играх (в 9 из них он вышел в старте), забив 5 голов и сделав 1 результативную передачу.