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Хави хочет помочь Феррану Торресу вернуть себе уверенность. Тренер уже знает, что для этого предпринять

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Вот только болельщикам это вряд ли понравится.

Хави помог многим игрокам раскрыть свои лучшие качества с тех пор, как возглавил «Барселону», и его следующая цель — помочь Феррану Торресу, утверждает Diario Sport.

Тренер считает, что форвард страдает от неуверенности в себе, поэтому главный тренер планирует выделить ему больше игрового времени в ближайшие недели. Хави ценит Торреса за его качества и умение играть на всех трех позициях впереди.

Ферран почти не появлялся на поле с тех пор, как вернулся с чемпионата мира, и с тех пор он выходил в стартовом составе только в двух играх: кубковых матчах против «Интерсити» и «Сеуты».

В общей сложности в этом сезона 22-летний футболист принял участие в 25 играх (в 9 из них он вышел в старте), забив 5 голов и сделав 1 результативную передачу.

8 комментариев

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Серж Ск
Да, сейчас задача Н1 вывести Фати и Торреса из анабиоза, дать пинка и игровое время, чтобы почувствовали уверенность.
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Гласящий Истину!
Барса - не центр психологической помощи! Это футбольный топ клуб! И футболисты должны быть соответственные! Сформировавшиеся, мастера своего дела! Почему в Сити ему такого не предлагали?! Потому, что там мудрые тренер и руководство клуба! Увидели, что он бревно и сразу выставили на трансфер, а не водили за руку по психологам! А тут Барса подвернулась, которая подбирала весь мусор в Европе. И Сити с великим облегчением, сбагрили его более чем за пол сотни лямов! Браво Сити! Это пример того, как нужно вести трансферную политику!
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Bob Ganiev
Ответ Alexlagodny
Очень хочется, чтобы наконец то заиграл. Молодой, скорость хорошая, довольно таки техничный. Вот только прицел нарисовать, научиться им пользоваться и может стать незаменимым отличным игроком !
прицел подвинуть вниз, тогда лучше станет. заметил что в последнее вреся больше стал низом бить по воротам.
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Tigran Voskanyan
Для этого нужно, чтобы он в старте играл несколько матчей подряд и нужно перестать выпускать Гави или любого другого полузащитника на левый фланг нападения. Может это и улучшает игру в центре, но Барсе должна и с 3 полузащитниками всех обыгрывать, а то два левых нападающих без дела сидят на лавке.
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МГЕР
Игрок ну очень неоднозначный, если Хави из него сделает того кто должен соответствовать своей трансферной цене, то я сниму шляпу
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Вячеслав Новиков
Игрок он хороший, тут реально дело в психологии, вернуть уверенность в себе и должно пойти
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& Co1366
Хави поставил на ноги Дембеле и другим игрокам помог раскрыться. Но у Феррана что-то затянулась неуверенность в игре, пора уже проявить себя с лучшей стороны.
+5
0
+5
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Alexlagodny
Очень хочется, чтобы наконец то заиграл. Молодой, скорость хорошая, довольно таки техничный. Вот только прицел нарисовать, научиться им пользоваться и может стать незаменимым отличным игроком !
+7
0
+7
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