Роналдиньо подтвердил, что его сын поступает в академию «Барселоны»

«Барселона» — большая часть моей жизни, а с поступлением моего сына в академию я буду еще больше присутствовать в клубе», — сказал Роналдиньо RAC1.

«Будет ли он играть за «Барсу»? Да, он сейчас проходит отбор».

Пока не подтверждено, что 17-летний сын Роналиндью Жуан де Ассис Морейра попадет в академию.

Решение остается за тренерским штабом, несмотря на то, что Жоан Лапорта принимает в процессе активное участие.