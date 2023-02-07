Роналдиньо подтвердил, что его сын поступает в академию «Барселоны»
«Барселона» — большая часть моей жизни, а с поступлением моего сына в академию я буду еще больше присутствовать в клубе», — сказал Роналдиньо RAC1.
«Будет ли он играть за «Барсу»? Да, он сейчас проходит отбор».
Пока не подтверждено, что 17-летний сын Роналиндью Жуан де Ассис Морейра попадет в академию.
Решение остается за тренерским штабом, несмотря на то, что Жоан Лапорта принимает в процессе активное участие.
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https://www.youtube.com/watch?v=ceIlWcjtY-Y&t=102s&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=o1diW_2W-cM&t=153s&ab_channel=iLance7i