FC BARCELONA
Блог

Роналдиньо подтвердил, что его сын поступает в академию «Барселоны»

Клубы
Барселона Барселона
Роналдиньо Роналдиньо
Футбол Футбол

«Барселона» — большая часть моей жизни, а с поступлением моего сына в академию я буду еще больше присутствовать в клубе», — сказал Роналдиньо RAC1.

«Будет ли он играть за «Барсу»? Да, он сейчас проходит отбор».

Пока не подтверждено, что 17-летний сын Роналиндью Жуан де Ассис Морейра попадет в академию.

Решение остается за тренерским штабом, несмотря на то, что Жоан Лапорта принимает в процессе активное участие.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
& Co1366
Вряд-ли сын повторит футбольный талант отца, но его ошибок в жизни избежать может. Успеха Ронни-младшему в Барсе 💙❤️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гласящий Истину!
Вот магия, которую творил Роналдиньо. Вот с такими игроками можно выигрывать ЛЧ, а не с торресами и бельеринами... Как же ж сейчас не хватает такого игрока Барсе...

https://www.youtube.com/watch?v=Cnj64DsO8T8&ab_channel=WeSpeakFootball

https://www.youtube.com/watch?v=ceIlWcjtY-Y&t=102s&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB

https://www.youtube.com/watch?v=o1diW_2W-cM&t=153s&ab_channel=iLance7i
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
batukhan
Ответ BoixosNois1899
Я слышал что он очень талантлив, и отвецтвенен дай Бог что бы сейчас мы получили второго Рональдиньо, и что бы он не был гулякой в папу!!!, При всем моем уважении талантливее Рональдиньо я не видел никого, и так загубить талант(((
Адриано из Интера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Удачи Роналдиньо младшему!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гласящий Истину!
Надеюсь у него есть лучшие гены отца и он в будущем будет творить в Барсе не меньшую магию, чем его отец! Удачи ему в Барсе!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BoixosNois1899
Я слышал что он очень талантлив, и отвецтвенен дай Бог что бы сейчас мы получили второго Рональдиньо, и что бы он не был гулякой в папу!!!, При всем моем уважении талантливее Рональдиньо я не видел никого, и так загубить талант(((
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий