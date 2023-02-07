😳 Совет Деку и еще 4 причины преображения Рафиньи. Бразилец внезапно стал самым результативным игроком Ла Лиги 😲. А мог бы бегать за «Арсенал»

Журналист Relevo во всем разобрался.

С четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами Рафинья является самым результативным игроком Ла Лиги в 2023 году.

Журналист Relevo Тони Хуанмарти определил пять факторов, которые помогли бразильцу.

1. Совет Деку принять критику как часть игры, особенно если она несправедлива или безосновательна.

2. Поддержка, которую он получил от своего отца.

3. Его мать и тети приехали в Барселону, чтобы оказать поддержку.

4. Более рациональное применения дриблинга.

5. Рафинья начал прислушиваться к тренерскому штабу и стал меньше рисковать.

Очередная травма Усмана Дембеле подарила Рафинье шанс, чтобы проявить себя. Хави, похоже, доволен игрой вингера «Барселоны», но также призывает его брать больше ответственности на себя.