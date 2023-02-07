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😳 Совет Деку и еще 4 причины преображения Рафиньи. Бразилец внезапно стал самым результативным игроком Ла Лиги 😲. А мог бы бегать за «Арсенал»

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Футбол Футбол

Журналист Relevo во всем разобрался.

С четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами Рафинья является самым результативным игроком Ла Лиги в 2023 году.

Журналист Relevo Тони Хуанмарти определил пять факторов, которые помогли бразильцу.

1. Совет Деку принять критику как часть игры, особенно если она несправедлива или безосновательна.

2. Поддержка, которую он получил от своего отца.

3. Его мать и тети приехали в Барселону, чтобы оказать поддержку.

4. Более рациональное применения дриблинга.

5. Рафинья начал прислушиваться к тренерскому штабу и стал меньше рисковать.

Очередная травма Усмана Дембеле подарила Рафинье шанс, чтобы проявить себя. Хави, похоже, доволен игрой вингера «Барселоны», но также призывает его брать больше ответственности на себя.

5 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Удачи Раф, скоро ты превратишься в Газель а потом и в Мерседес Спринтер Люкс, будешь возить команду один с комфортом)
+1
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zamzam
Ответ Falsegoalkeeper
А кто играть будет в Случае травмы Дембеле. Фати с Торесом нулевые? Или нового вингера подписывать за бешеные деньги.
Рынок большой искать топ игрока, Рафинья это не уровень клуба победителя ЛЧ. А раз так то на выход, для банки слишком дорогой
0
-1
-1
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Falsegoalkeeper
Ответ zamzam
Чем лучше отыграет до лета, тем больше шанс продать в Челси)
А кто играть будет в Случае травмы Дембеле. Фати с Торесом нулевые? Или нового вингера подписывать за бешеные деньги.
+3
-1
+2
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& Co1366
Теперь на Рафу возложены ещё больше надежд на результативную игру, в связи с травмой Дембеле. Надо обыгрывать МЮ в ЛЕ и в ЛЛ не упускать лидерства.
+9
-1
+8
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zamzam
Чем лучше отыграет до лета, тем больше шанс продать в Челси)
+1
-2
-1
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