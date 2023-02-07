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Клуб Криштиану Роналду сделал выгодное предложение Серджи Бускетсу

Серджи Бускетс Серджи Бускетс
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Саудовская Аравия хочет пополнить домашний чемпионат звездными ветеранами, чтобы повысить свои шансы на проведение чемпионата мира 2030 года. Серджи Бускетс попал в сферу интересов нового клуба Криштиану Роналду.

По информации Mundo Deportivo, «Аль-Наср» связался с капитаном «Барселоны». Полузащитнику предлагают двухлетний контракт на сумму 18 млн евро за сезон без уплаты налогов.

Бускетс ждет, когда «Барселона» представит свое предложение. После разговора с Хави 34-летний игрок решил выслушать каталонцев, прежде чем рассматривать другие варианты.

Одно можно сказать наверняка, «сине-гранатовые» не смогут конкурировать с «Аль-Насром» в финансовом плане, наоборот, «Барса» предложит Бускетсу сократить зарплату. Срок действия контракта футболиста истекает в конце сезона, и если он останется на «Камп Ноу», то не по финансовым причинам.

4 комментария

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Гласящий Истину!
Заманчивое предложение, но играть вместе с Роналду - такое себе удовольствие...)
+3
0
+3
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Егор Зуев))
Ответ Илья Вайс
в след сезоне уже все на пенсию уйдут, смысл им скупать всех
Скорее всего это предварительный контракт, так как контракт с Барселоной закончится через пол года
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Вайс
в след сезоне уже все на пенсию уйдут, смысл им скупать всех
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Мне вот интересно, а когда это Аль-Наср переименовали, или Кринж7 этот клуб уже купил? Только Бускетсу ещё рано ехать туда на пенсию за деньгами.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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