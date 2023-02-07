Клуб Криштиану Роналду сделал выгодное предложение Серджи Бускетсу

Саудовская Аравия хочет пополнить домашний чемпионат звездными ветеранами, чтобы повысить свои шансы на проведение чемпионата мира 2030 года. Серджи Бускетс попал в сферу интересов нового клуба Криштиану Роналду.

По информации Mundo Deportivo, «Аль-Наср» связался с капитаном «Барселоны». Полузащитнику предлагают двухлетний контракт на сумму 18 млн евро за сезон без уплаты налогов.

Бускетс ждет, когда «Барселона» представит свое предложение. После разговора с Хави 34-летний игрок решил выслушать каталонцев, прежде чем рассматривать другие варианты.

Одно можно сказать наверняка, «сине-гранатовые» не смогут конкурировать с «Аль-Насром» в финансовом плане, наоборот, «Барса» предложит Бускетсу сократить зарплату. Срок действия контракта футболиста истекает в конце сезона, и если он останется на «Камп Ноу», то не по финансовым причинам.