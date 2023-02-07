🥹 «Помни, что здесь твой дом». Лапорта и Роналдиньо встретились на мероприятии Mundo Deportivo и обменялись теплыми словами 🥰

А вообще, там премии вручали.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и экс-полузащитник каталонцев Роналдиньо встретились на церемонии, которую устроила газета Mundo Deportivo.

Бразилец лично вручил главному лицу «Барсы» награду.

Лапорта сказал: «Рональдиньо, ты всегда будешь причиной того, почему «Барселона» снова начала улыбаться. Помни, что здесь твой дом.

Роналдиньо поблагодарил Лапорта, вспомнив также о наставнике команды: «Хави - мой друг. Нелегко выигрывать титулы, но я вижу, как это происходит. Надеюсь, что Хави войдет в историю еще и как тренер «Барселоны».