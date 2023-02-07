Что там с Бускетсом? Серджи очень повезло, но в ближайших играх он не поможет 😰

Стали известны сроки восстановления.

Серджи Бускетс пропустит не более 2-3 недель из-за травмы, сообщает журналист Cadena SER Адриа Альбетс.

У ветерана «Барсы» только растяжение левой лодыжки. Связки не затронуты - в противном случае 34-летний полузащитник пропустил бы гораздо больше.

Бускетс не сыграет в первом матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что он будет готов к ответной игре.

Напомним, что Бускетс получил травму в начале матча с «Севильей» и сразу попросил замену.