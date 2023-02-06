«Барселона» специально слила слух об интересе «Баварии» к Фати. В клубе намекают, что игроку нужно уйти

Очередные игры с прессой от Лапорты?

По словам достоверного источника, журналиста Хосепа Капдевильи, «Барселона» намерено слила слухи о том, что Ансу Фати интересуются «Юнайтед» и «Бавария», потому что в клубе хотят, чтобы он ушел.

Ранее сегодня другой надежный источник − Sky Sports, сообщил, что «Баварии» абсолютно не интересен игрок. «Юнайтед» также не нужен Ансу, так как у «красных дьяволов» хватает талантливых вингеров.

Официальные лица «Барселоны» настаивают на том, что Фати не продается. По крайней мере об этом на пресс-конференции говорил Хави.

Однако из-за тяжелых травм Фати уже не тот, что был раньше. Тренер дает ему шансы, а в этом сезоне за 31 игру во всех турнирах игрок забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.