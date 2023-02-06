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«Барселона» специально слила слух об интересе «Баварии» к Фати. В клубе намекают, что игроку нужно уйти

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Очередные игры с прессой от Лапорты?

По словам достоверного источника, журналиста Хосепа Капдевильи, «Барселона» намерено слила слухи о том, что Ансу Фати интересуются «Юнайтед» и «Бавария», потому что в клубе хотят, чтобы он ушел.

Ранее сегодня другой надежный источник − Sky Sports, сообщил, что «Баварии» абсолютно не интересен игрок. «Юнайтед» также не нужен Ансу, так как у «красных дьяволов» хватает талантливых вингеров.

Официальные лица «Барселоны» настаивают на том, что Фати не продается. По крайней мере об этом на пресс-конференции говорил Хави.

Однако из-за тяжелых травм Фати уже не тот, что был раньше. Тренер дает ему шансы, а в этом сезоне за 31 игру во всех турнирах игрок забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

2 комментария

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Max Tulenev
Очередной безмозглый Умтити.
+1
0
+1
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Flow market Victor Mercedes
Лапорта: Я так и сказал, это правда. Я сказал прессе что я сливаю информацию, слушайте, Бавария хочет купить фати, так и напишите, потом добавьте что это я сказал, а в конце добавьте что мы не хотим видеть его в клубе, вот прям так и напишите
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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