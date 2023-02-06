В ближайшее время «Барсу» ждут 2 сложные игры в Ла Лиге: класико и матч против команды из зоны вылета

Потенциальные потери очков.

В этом сезоне «Барселона» крепко вцепилась в возможность стать чемпионом Испании, везя своему непримиримому сопернику «Мадриду» целых восемь очков. Должно случиться что-то экстраординарное, чтобы каталонцы не взяли титул. Команде предстоит в ближайшие 30 дней сыграть 7 матчей чемпионата, все они важны. Тем не менее, есть две игры, которые могут стать для клуба банановой кожурой.

Игра с «Кадисом»

До матча первого круга этого сезона «Кадис» выглядел серьезной силой для «Барсы». Тем не менее, та победа (4:0) стала первой за последние пять матчей. Даже с Лео Месси в команде было очень сложно.

Сейчас «Кадис» идет на 18 месте, но вполне может сенсационно огрызнуться в очном матче.

Класико

Любой матч против «Мадрида» − шансы 50 на 50. С точки зрения качества и титулованности, в лиге есть только одна команда, которая соответствует «Барсе», и это «Реал Мадрид».

Интересный факт: с тех пор, как в октябре «блауграна» уступила «сливочным» со счетом 3:1, в испанском чемпионате не было проиграно ни одной игры. Если вынести за скобки другие турниры, где встречались два клуба, в класико в последних пяти играх у «Мадрида» лучший результат в личных встречах.

Перед этими матчами «Барса» в Лиге Европы сыграет с «Юнайтед». В Ла Лиге ждут битвы с «Вильяреалом» (12 февраля, 5 место в Испании), а также с «Атлетиком» (12 марта, 7 место).