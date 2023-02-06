«Вы можете видеть, как он счастлив». Хави очень доволен, что нашел лучшую позицию для де Йонга

«Мы нашли идеальную позицию для Фрнки де Йонга. Вы можете видеть, как он очень счастлив», – сказал Хави после победы над «Севильей» (3:0).

Играя центрального полузащитника, де Йонг часто опускался глубже, чтобы также играть и на позиции опорного полузащитника. Во втором тайме Френки даже образовал двойную опорную пару с Педри.

Тепловая карта де Йонга против «Севильи»:

Именно эту роль Френки часто играет в сборной Нидерландов, где он соединяет оборону с полузащитой, иногда совершая длинные забеги с мячом.

Де Йонг не сделал ни одного паса под удар, но продемонстрировал впечатляющую игру в обороне.