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«Вы можете видеть, как он счастлив». Хави очень доволен, что нашел лучшую позицию для де Йонга

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«Мы нашли идеальную позицию для Фрнки де Йонга. Вы можете видеть, как он очень счастлив», – сказал Хави после победы над «Севильей» (3:0).

Играя центрального полузащитника, де Йонг часто опускался глубже, чтобы также играть и на позиции опорного полузащитника. Во втором тайме Френки даже образовал двойную опорную пару с Педри.

Тепловая карта де Йонга против «Севильи»:

Именно эту роль Френки часто играет в сборной Нидерландов, где он соединяет оборону с полузащитой, иногда совершая длинные забеги с мячом.

Де Йонг не сделал ни одного паса под удар, но продемонстрировал впечатляющую игру в обороне.

6 комментариев

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UnforgivenX2
Ответ barcaman_94
Фрэнки классный футболист. Всегда удивлялся когда появлялись разговоры о его продаже .. нужно было лишь правильно использовать его сильные стороны.. как видно Хави этот удаётся
А ты погугли его ЗП, тогда и поймёшь, почему его хотели, хотят и будут хотеть продать, какую бы игру он не показывал. Они щас с Бусей на двоих треть ЗП клуба пожирают. Слава Б-гу, один уйдёт. Второго по хорошему продать выгодно, но кто уйдёт, когда ЗП 38М евро до налогов?..
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Ramil Usmanov
Ответ & Co1366
Эта позиция цпз намного лучше, чем цз, куда его посылал Куман.
Рыжий вообще не знал кого, где и как использовать. Тер Штеген только знал, что в воротах стоять будет.
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Ramil Usmanov
Хави индивидуально работает с каждым игроком. Дембеле начал с головой дружить, Френки тоже меньше стал лишних действий совершать. Раньше как всадник без головы бегал.
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barcaman_94
Фрэнки классный футболист. Всегда удивлялся когда появлялись разговоры о его продаже .. нужно было лишь правильно использовать его сильные стороны.. как видно Хави этот удаётся
+2
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+2
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& Co1366
Эта позиция цпз намного лучше, чем цз, куда его посылал Куман.
+1
0
+1
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fidelio
Де Йонг не сделал ни одного паса под удар...

Господин Тихонов, Френки сделал фантастический пас Альбе...!!
Сегодня вся Барселона говорит больше не о трех годах и вчерашнем бессилии Левандовского, а именно об этом пасе..., люди увидев этот пас, испытали дежавю по временам великого аргентинца
+7
0
+7
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