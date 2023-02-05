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«Барселона» красиво подколола «Реал». «Мадрид» потерял очки в матче против «Мальорки»

Хави Хави
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«Реал» неожиданно уступил «Мальорке» в 20-м туре Ла Лиги. Единственный гол в этой встрече забил Начо. Правда, Фернандес срезал мяч в собственные ворота.

Через несколько минут после финального свистка в официальном аккаунте «Барселоны» в Твиттере появился красноречивый пост: фотография улыбающегося Хави и скромная подпись в виде символичного эмодзи:

Вряд ли такую публикацию можно списать на банальное совпадение. Разумеется, это укол в сторону принципиального соперника каталонцев.

Поклонники «Барселоны» шутку любимой команды оценили:

💭 «Так выглядит человек, который знает, что скоро выиграет еще один трофей».

💭 «Админ, мое уважение тебе за этот пост. Смеюсь над «ВАРдридом», который теряет очки».

💭 «Если мы сегодня победим, то будем опережать «Мадрид» на восемь очков. Судя по лицу Хави, он это отлично понимает».

💭 «Улыбайтесь, если вы на вершине лиги».

💭 «Винисиус, думаю, так же улыбался, когда идиотский арбитр не удалил его с поля. Но главное, что «Реал» проиграл. Это чертовски приятно». 

💭 «Случайности не случайны! Отличный пост, я улыбаюсь так же, как Хави».   

Как вам такой легкий троллинг от «блауграны»?

1 комментарий

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Football poet
Ох….как бы самим от Севильи не отлететь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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