«Барселона» красиво подколола «Реал». «Мадрид» потерял очки в матче против «Мальорки»

«Реал» неожиданно уступил «Мальорке» в 20-м туре Ла Лиги. Единственный гол в этой встрече забил Начо. Правда, Фернандес срезал мяч в собственные ворота.

Через несколько минут после финального свистка в официальном аккаунте «Барселоны» в Твиттере появился красноречивый пост: фотография улыбающегося Хави и скромная подпись в виде символичного эмодзи:

Вряд ли такую публикацию можно списать на банальное совпадение. Разумеется, это укол в сторону принципиального соперника каталонцев.

Поклонники «Барселоны» шутку любимой команды оценили:

💭 «Так выглядит человек, который знает, что скоро выиграет еще один трофей».

💭 «Админ, мое уважение тебе за этот пост. Смеюсь над «ВАРдридом», который теряет очки».

💭 «Если мы сегодня победим, то будем опережать «Мадрид» на восемь очков. Судя по лицу Хави, он это отлично понимает».

💭 «Улыбайтесь, если вы на вершине лиги».

💭 «Винисиус, думаю, так же улыбался, когда идиотский арбитр не удалил его с поля. Но главное, что «Реал» проиграл. Это чертовски приятно».

💭 «Случайности не случайны! Отличный пост, я улыбаюсь так же, как Хави».

Как вам такой легкий троллинг от «блауграны»?