«Барселона» красиво подколола «Реал». «Мадрид» потерял очки в матче против «Мальорки»
«Реал» неожиданно уступил «Мальорке» в 20-м туре Ла Лиги. Единственный гол в этой встрече забил Начо. Правда, Фернандес срезал мяч в собственные ворота.
Через несколько минут после финального свистка в официальном аккаунте «Барселоны» в Твиттере появился красноречивый пост: фотография улыбающегося Хави и скромная подпись в виде символичного эмодзи:
Вряд ли такую публикацию можно списать на банальное совпадение. Разумеется, это укол в сторону принципиального соперника каталонцев.
Поклонники «Барселоны» шутку любимой команды оценили:
💭 «Так выглядит человек, который знает, что скоро выиграет еще один трофей».
💭 «Админ, мое уважение тебе за этот пост. Смеюсь над «ВАРдридом», который теряет очки».
💭 «Если мы сегодня победим, то будем опережать «Мадрид» на восемь очков. Судя по лицу Хави, он это отлично понимает».
💭 «Улыбайтесь, если вы на вершине лиги».
💭 «Винисиус, думаю, так же улыбался, когда идиотский арбитр не удалил его с поля. Но главное, что «Реал» проиграл. Это чертовски приятно».
💭 «Случайности не случайны! Отличный пост, я улыбаюсь так же, как Хави».
Как вам такой легкий троллинг от «блауграны»?
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