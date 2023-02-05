Педри – лучший в Европе по важнейшему показателю. Обогнал даже Месси

По данным Wyscout, Педри – игрок с наибольшим количеством предголевых передач в Европе в этом сезоне.

20-летний игрок отдал 7 предассистов – это больше, чем у Лео Месси (6).

«Я знаю, что многие не воспринимают это всерьез, но очень часто эти передачи гораздо сложнее/важнее, чем голевые передачи и голы», – пишет скаут Яцек Кулиг.

Кулиг показал несколько примеров препредголевых передач Педри в качестве доказательства, что это действительно трудная работа.

Интересно, что Педри в этом сезоне не отдал ни одной результативной передачи, но его влияние на игру никогда не вызывает сомнений.