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Педри – лучший в Европе по важнейшему показателю. Обогнал даже Месси

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По данным Wyscout, Педри – игрок с наибольшим количеством предголевых передач в Европе в этом сезоне.

20-летний игрок отдал 7 предассистов – это больше, чем у Лео Месси (6).

«Я знаю, что многие не воспринимают это всерьез, но очень часто эти передачи гораздо сложнее/важнее, чем голевые передачи и голы», – пишет скаут Яцек Кулиг.

Кулиг показал несколько примеров препредголевых передач Педри в качестве доказательства, что это действительно трудная работа.

Интересно, что Педри в этом сезоне не отдал ни одной результативной передачи, но его влияние на игру никогда не вызывает сомнений.

2 комментария

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Игорь Климов
Педри молодец, так держать!
+1
-2
-1
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Lionel Andres Messi 10
Я за то, чтобы предголевые передачи заносили в статистику наравне с голами и ассистами, а если игрок сделал предголевой пас самому себе, то можно это обозначать в скобках, как делают в случае забитых пенальти. На самом деле это важный футбольный компонент, и его незаслуженно отодвигают в сторону и даже зачастую высмеивают.
+3
0
+3
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