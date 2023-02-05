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Луис Суарес снова забил за «Гремио»: восхищаемся результативностью уругвайца

Луис Суарес Луис Суарес
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Луис Суарес оформил дубль и помог «Гремио» обыграть «Аиморе» (3:0) в чемпионшипе Бразилии.

У уругвайца уже 7 голов и один ассист в 5 матчах за новый клуб. Луис забивает как минимум один гол в каждой игре.

Напомним, что 36-летний футболист подписал контракт с бразильским клубом в декабре, как свободный агент. Луис дебютировал 17 января 2023 года в матче Суперкубка штата против клуба «Сан-Луис» из 4 дивизиона и оформил в нём хет-три. Ранее он играл за «Насьональ», где начинал свою карьеру, выиграл с командой чемпионат страны, стал чемпионом Клаусуры, забил 8 голов и сделал 3 ассиста за 16 матчей.

3 комментария

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Иван Хряпченко
не в каждой игре. 7 за 5, при этом 1 хет-трик и 1 дубль, то есть в одной не забивал
но и так здорово)
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данислам дадыбаев
Хочется видеть его снова в барсе 😂 но не получится
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прощай Роналду
Поздравляю! Здоровья и удачи в дальнейшем Эль-Автоматико)
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