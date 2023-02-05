Луис Суарес снова забил за «Гремио»: восхищаемся результативностью уругвайца

Луис Суарес оформил дубль и помог «Гремио» обыграть «Аиморе» (3:0) в чемпионшипе Бразилии.

У уругвайца уже 7 голов и один ассист в 5 матчах за новый клуб. Луис забивает как минимум один гол в каждой игре.

Напомним, что 36-летний футболист подписал контракт с бразильским клубом в декабре, как свободный агент. Луис дебютировал 17 января 2023 года в матче Суперкубка штата против клуба «Сан-Луис» из 4 дивизиона и оформил в нём хет-три. Ранее он играл за «Насьональ», где начинал свою карьеру, выиграл с командой чемпионат страны, стал чемпионом Клаусуры, забил 8 голов и сделал 3 ассиста за 16 матчей.