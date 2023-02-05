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Болельщики просят Хави чаще использовать одного игрока – он расцвел после изменения схемы

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Френки де Йонг Френки де Йонг
Футбол Футбол

С недавних пор Хави использует схему с четырьмя полузащитниками. Изменение не отразилось на результатах, а только сохранило мощнейший темп «Барсы»: в 2023 году каталонцы выиграли все 9 матчей из 9. Болельщики, разумеется, рады успехам любимого клуба и хотят чаще видеть Френки де Йонг в составе.

💭: «Френки де Йонг укрепляет наш центр поля, делает много перехватов и быстро возвращается, чтобы помочь защитникам 💪».

💭: «Френки сейчас главный в полузащите «Барсы». После перехода Хави на 4-2-3-1 де Йонг нашел свое место».

💭: «Рафинью и де Йонг очень важны, особенно Френки. Они помогают в обороне, когда мы теряем владение».

💭: «Френки сейчас незаменим… Я бы хотел увидеть Френки, Кессиэ, Гави и Педро вместе». 

Учитывая последние слова Хави о де Йонге, нет оснований полагать, что нидерландец не появится в старте. Следующий матч каталонцы сыграют 12 февраля с «Севильей».

4 комментария

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Rule1
Хава всё таки гений ! Будучи игроком он просто сиял в полузащите. Став тренером он перезапустил и Дембеле и Френки
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прощай Роналду
На правильной позиции выполняя определённые задачи Френки превращается в зверя! Даже Лео высоко отзывался о Френки, очень умный и сильный игрок💪🏻👍🏻
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МГЕР
Автор имел в виду Вильяреал когда писал Севилья
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& Co1366
При Хави расцвёл и Дембеле, так что опыт имеется.
+1
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+1
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