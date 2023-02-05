Болельщики просят Хави чаще использовать одного игрока – он расцвел после изменения схемы

С недавних пор Хави использует схему с четырьмя полузащитниками. Изменение не отразилось на результатах, а только сохранило мощнейший темп «Барсы»: в 2023 году каталонцы выиграли все 9 матчей из 9. Болельщики, разумеется, рады успехам любимого клуба и хотят чаще видеть Френки де Йонг в составе.

💭: «Френки де Йонг укрепляет наш центр поля, делает много перехватов и быстро возвращается, чтобы помочь защитникам 💪».

💭: «Френки сейчас главный в полузащите «Барсы». После перехода Хави на 4-2-3-1 де Йонг нашел свое место».

💭: «Рафинью и де Йонг очень важны, особенно Френки. Они помогают в обороне, когда мы теряем владение».

💭: «Френки сейчас незаменим… Я бы хотел увидеть Френки, Кессиэ, Гави и Педро вместе».

Учитывая последние слова Хави о де Йонге, нет оснований полагать, что нидерландец не появится в старте. Следующий матч каталонцы сыграют 12 февраля с «Севильей».