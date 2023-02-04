FC BARCELONA
Блог

Хави назвал один аспект, который его штаб помог улучшить в Бальде

Алекс Бальде Алекс Бальде
Клубы
Хави Хави
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Впечатлил своим прогрессом.

На последней пресс-конференции у Хави спросили о том, удивлен ли он быстрым прогрессом Алексом Бальде за последний год.

«Мы были удивлены его быстрой эволюцией и тем, что в свои 19 лет он находится на таком высоком уровне − уровне защитника «Барселоны». Он играет важную роль в защите, делает разницу, ассистирует. Мы работали над Бальде, над многими вещами с точки зрения защиты. Возможно, он и был в этом наименее хорош, именно там были его недостатки. Я очень рад за него, он это заслужил».

В прошлом сезоне Алекс Бальде не был ключевым игроком второй команды «Барсы», но, тем не менее, ему удалось зарекомендовать себя в качестве основного игрока первой команды.

В этом сезон левый защитник сыграл за взрослую команду в 24 матчах, отдал 4 голевые передачи. В нескольких матчах он выходил на позиции правого защитника.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий