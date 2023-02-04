«Бавария» хочет подписать Фати. В Англии тоже следят за Ансу

Но решат ли каталонцы его продать?

«Бавария» — один из клубов, проявивших наибольший интерес к Ансу Фати, сообщает Серхи Соле из Mundo Deportivo.

Несколько английских клубов также следят за ситуацией с игроком, в том числе «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Между тем в «Барселоне» не определились с планами на будущее Ансу. В недавней пресс-конференции Хави сказал, что он рассчитывает на 20-летнего игрока, но ранее не раз появлялась информация, что «Барса» может выставить Фати на трансферный рынок, если он не сможет увеличить свое влияние на результаты команды. Также такое решение может быть принято из-за финансовых трудностей клуба, а за этого игрока можно выручить значимую сумму.

В этом сезоне Фати забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах (в 9 из них он вышел в стартовом составе).