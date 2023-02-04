На день рождения Шакире подарили торт, посвященный их противостоянию с Пике. Певица с радостью выложила его фото, но прежде внесла одно изменение 🎂

Сюрприз от испанских журналистов.

2 февраля Шакира и легенда «Барселоны» Жерар Пике впервые за 12 лет отпраздновали свои дни рождения раздельно.

Полгода назад они объявили о расставании из-за измен футболиста. В январе колумбийская певица выпустила трек, посвященный ее бывшему. В той песне Шакира, сравнивая себя и новую девушку Жерара, заявила, что Пике променял машину Ferrari на Renault Twingo, а часы Rolex – на Casio.

Испанец не мог оставить такой выпад без ответа и начал отвечать своей бывшей жене: он продемонстрировал, что теперь носит часы Casio и даже договорился с брендом о сотрудничестве с его командой медиалиги, а на базу приехал на Renault Twingo.

Так вот, на свое 46-летие Шакира получила множество подарков от журналистов и поклонников. Одним из таких сюрпризов стал торт от испанской прессы – он был настолько символичен, что она поделилась его фотографиями в соцсетях.

На этом торте были фигурки Twingo, Ferrari, часов Rolex и Casio, как напоминание об их противостоянии с бывшим мужем.

Однако, прежде чем поделиться фотографией, Шакира внесла несколько изменений в его первоначальный дизайн. Она сняла с торта портрет Пике, демонстрирующего часы Casio, на том месте, где он раньше стоял, даже остался видимый след.

Довольно странный подарок от журналистов. Но Шакира нашла выход из ситуации 😏