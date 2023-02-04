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На день рождения Шакире подарили торт, посвященный их противостоянию с Пике. Певица с радостью выложила его фото, но прежде внесла одно изменение 🎂

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Жерар Пике Жерар Пике
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Сюрприз от испанских журналистов.

2 февраля Шакира и легенда «Барселоны» Жерар Пике впервые за 12 лет отпраздновали свои дни рождения раздельно.

Полгода назад они объявили о расставании из-за измен футболиста. В январе колумбийская певица выпустила трек, посвященный ее бывшему. В той песне Шакира, сравнивая себя и новую девушку Жерара, заявила, что Пике променял машину Ferrari на Renault Twingo, а часы Rolex – на Casio.

Испанец не мог оставить такой выпад без ответа и начал отвечать своей бывшей жене: он продемонстрировал, что теперь носит часы Casio и даже договорился с брендом о сотрудничестве с его командой медиалиги, а на базу приехал на Renault Twingo.

Так вот, на свое 46-летие Шакира получила множество подарков от журналистов и поклонников. Одним из таких сюрпризов стал торт от испанской прессы – он был настолько символичен, что она поделилась его фотографиями в соцсетях.

На этом торте были фигурки Twingo, Ferrari, часов Rolex и Casio, как напоминание об их противостоянии с бывшим мужем.

Однако, прежде чем поделиться фотографией, Шакира внесла несколько изменений в его первоначальный дизайн. Она сняла с торта портрет Пике, демонстрирующего часы Casio, на том месте, где он раньше стоял, даже остался видимый след.

Довольно странный подарок от журналистов. Но Шакира нашла выход из ситуации 😏

7 комментариев

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Егор .
Человеку 46 лет, а занимается, простите меня, полной фигнёй
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Дороф
Ответ прощай Роналду
Внутри отрезанный болт Пике
Если так, то Шакира опять "сделала приятно" Жерару, если вы понимаете, о чём я. 😏
0
0
0
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Качели Слуцкого
«Да не бомбит у меня»
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Джи
Ответ прощай Роналду
Внутри отрезанный болт Пике
Болт в разрезе,Черчение, 9й класс
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spuki _Plai
Всё никак не успокоются !
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aylin Magerramli
🤦
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Внутри отрезанный болт Пике
+2
-1
+1
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