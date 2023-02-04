«Судьи должны защищать таких игроков». Хави внезапно высказался про Винисиуса

Недавно вингер сильно получил по ногам.

Главный тренер «Барселоны» Хави в интервью обратил внимание на момент, который произошел во время матча между «Мадридом» и «Валенсией». Защитник «летучих мышей» Габриэл Паулиста очень грубо сбил Винисиуса и получил красную карточку.

«Винисиус очень хорошо играет один на один, и это, как правило, делает противников более агрессивными, − сказал Хави. − Раньше мы видели то же самое с Неймаром. Судья и арбитражный комитет должны сделать свою работу, чтобы в таких ситуациях защитить таких игроков».

Тренер действительно прав. Техничные игроки, которые любят идти в дриблинг и обводки, очень часто получают за это по ногам. Такие фолы увеличивают риск травмирования, а судьи частенько не оценивают такие эпизоды как нарушение правил или не дают карточек.