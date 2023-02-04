FC BARCELONA
Блог

«Судьи должны защищать таких игроков». Хави внезапно высказался про Винисиуса

Барселона Барселона
Клубы
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Хави Хави
Футбол Футбол

Недавно вингер сильно получил по ногам.

Главный тренер «Барселоны» Хави в интервью обратил внимание на момент, который произошел во время матча между «Мадридом» и «Валенсией». Защитник «летучих мышей» Габриэл Паулиста очень грубо сбил Винисиуса и получил красную карточку.

«Винисиус очень хорошо играет один на один, и это, как правило, делает противников более агрессивными, − сказал Хави. − Раньше мы видели то же самое с Неймаром. Судья и арбитражный комитет должны сделать свою работу, чтобы в таких ситуациях защитить таких игроков».

Тренер действительно прав. Техничные игроки, которые любят идти в дриблинг и обводки, очень часто получают за это по ногам. Такие фолы увеличивают риск травмирования, а судьи частенько не оценивают такие эпизоды как нарушение правил или не дают карточек.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор .
Ответ Falsegoalkeeper
Согласен, Паулиста сыграл очень грязно. Вот ему как раз можно было бы дать дискву за неспортивное поведение. А так дали только Левандовски за палец у носа
Не при Тебасе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Согласен, Паулиста сыграл очень грязно. Вот ему как раз можно было бы дать дискву за неспортивное поведение. А так дали только Левандовски за палец у носа
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор .
Сейчас некоторые индивиды не поймут не правильно и будут писать про судей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
данислам дадыбаев
Главное соперник должен друг друга уважать на поле или не вне поле .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий