«Он всегда был важен для меня». Хави нахваливает игрока, от которого «Барса» отчаянно хотела избавиться летом 🥴

Теперь он играет больше всех!

«Френки всегда был важен для меня. Он быстрый, сильный, у него много качеств.

«У него есть все качества, необходимые «Барсе», и именно поэтому он является одним из игроков с наибольшим количеством сыгранных минут», - заявил Хави.

Согласно слухам, «Барселона» отказалась от идеи продажи Френки де Йонга, несмотря на возродившийся интерес «Манчестер Юнайтед» к персоне голландца.

Поскольку Хави большую часть времени играл с 4 полузащитниками, Френки снова стал постоянным игроком стартового состава. Де Йонг также забил 3 гола в этом сезоне.