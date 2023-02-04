«Он всегда был важен для меня». Хави нахваливает игрока, от которого «Барса» отчаянно хотела избавиться летом 🥴
Теперь он играет больше всех!
«Френки всегда был важен для меня. Он быстрый, сильный, у него много качеств.
«У него есть все качества, необходимые «Барсе», и именно поэтому он является одним из игроков с наибольшим количеством сыгранных минут», - заявил Хави.
Согласно слухам, «Барселона» отказалась от идеи продажи Френки де Йонга, несмотря на возродившийся интерес «Манчестер Юнайтед» к персоне голландца.
Поскольку Хави большую часть времени играл с 4 полузащитниками, Френки снова стал постоянным игроком стартового состава. Де Йонг также забил 3 гола в этом сезоне.
Когда они в концовках матчей на пару с Бускетсом делают сдвоенную опорную зону, их действительно сложно пройти. Если вместо кого-то из них выходит Кессье, сразу заметно, что до замены было надёжнее