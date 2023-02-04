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«Он всегда был важен для меня». Хави нахваливает игрока, от которого «Барса» отчаянно хотела избавиться летом 🥴

Френки де Йонг Френки де Йонг
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Теперь он играет больше всех!

«Френки всегда был важен для меня. Он быстрый, сильный, у него много качеств.

«У него есть все качества, необходимые «Барсе», и именно поэтому он является одним из игроков с наибольшим количеством сыгранных минут», - заявил Хави.

Согласно слухам, «Барселона» отказалась от идеи продажи Френки де Йонга, несмотря на возродившийся интерес «Манчестер Юнайтед» к персоне голландца.

Поскольку Хави большую часть времени играл с 4 полузащитниками, Френки снова стал постоянным игроком стартового состава. Де Йонг также забил 3 гола в этом сезоне.

7 комментариев

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Bob Ganiev
минусон за клевету. сами придумали историю что хотят избавится, потом на этой лже тезе пишут статьи. мелко
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kutavlik
Ответ Alibaba51
единственный недостаток-большая зарплата
Этот недостаток сейчас у всех топовых команд. После того, как в футбол пришли арабы. Зарплаты у игроков охрененно завышены, даже у средненьких!!!
+1
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Иракли Лория
Ещё бы зп снизил и вообще не докопаться
+1
0
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Falsegoalkeeper
Ответ Amigo88
Френки в порядке. Один из лучших в команде по продвижению мяча - находит зоны и на дриблинге протаскивает между линиями. Да, иногда обрезается, но не ошибается тот, кто ничего не делает) Когда они в концовках матчей на пару с Бускетсом делают сдвоенную опорную зону, их действительно сложно пройти. Если вместо кого-то из них выходит Кессье, сразу заметно, что до замены было надёжнее
Ну и все таки культура паса у Де Цонга на другом уровне по сравнению с Кессье. Я вот думал, может наигрывать Кессье в паре с Де Йонгом
+1
0
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Alibaba51
единственный недостаток-большая зарплата
+3
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+3
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Amigo88
Френки в порядке. Один из лучших в команде по продвижению мяча - находит зоны и на дриблинге протаскивает между линиями. Да, иногда обрезается, но не ошибается тот, кто ничего не делает)

Когда они в концовках матчей на пару с Бускетсом делают сдвоенную опорную зону, их действительно сложно пройти. Если вместо кого-то из них выходит Кессье, сразу заметно, что до замены было надёжнее
+11
0
+11
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& Co1366
Интересный источник информации - слухи 👂
0
-1
-1
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