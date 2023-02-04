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«Барса» хотела вернуть Обамеянга, но не смогла из-за правил Ла Лиги. Похоже, что габонец остался до лета без футбола 😔

Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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Гепарду придется отдохнуть.

Правила регистрации Ла Лиги не позволили «Барселоне» вернуть Пьера-Эмерика Обамеянга в январе, сообщает журналист Хави Мигель.

Клуб хотел вернуть габонца. Хави также поддержал эту идею.

Теперь нападающего исключили из заявки «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов. В целом, у африканца очень плохой сезон, он забил всего 3 гола и отдал одну голевую передачу в 17 матчах за клуб.

В прошлом сезоне Обамеянг забил 13 голов в 23 матчах за «Барселону».

4 комментария

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Arkadios Avgitidis
Ответ Lionel Andres Messi 10
Обамеянг нужен как подмена Левандовскому, по сути, поляка некем сейчас заменить, Фати пробовали – безрезультатно, Феррана ещё можно, но смысл?
⁷смысл тот же,что стрелять из оружия,в обойме которого нет патронов)
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Rudy Gaming
Топовый игрок, с Левандовски сыгрался бы, но в Барселоне и так щас всё отлично
Обамеянг нужен как подмена Левандовскому, по сути, поляка некем сейчас заменить, Фати пробовали – безрезультатно, Феррана ещё можно, но смысл?
+1
0
+1
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Rule1
Саботажи не к чему хорошему не приводят,Ауба сам виноват в сложившейся ситуации. По периоду в Барсе претензий ноль,а вот в Арсенале было не красиво.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rudy Gaming
Топовый игрок, с Левандовски сыгрался бы, но в Барселоне и так щас всё отлично
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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