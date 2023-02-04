«Барса» хотела вернуть Обамеянга, но не смогла из-за правил Ла Лиги. Похоже, что габонец остался до лета без футбола 😔
Гепарду придется отдохнуть.
Правила регистрации Ла Лиги не позволили «Барселоне» вернуть Пьера-Эмерика Обамеянга в январе, сообщает журналист Хави Мигель.
Клуб хотел вернуть габонца. Хави также поддержал эту идею.
Теперь нападающего исключили из заявки «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов. В целом, у африканца очень плохой сезон, он забил всего 3 гола и отдал одну голевую передачу в 17 матчах за клуб.
В прошлом сезоне Обамеянг забил 13 голов в 23 матчах за «Барселону».
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