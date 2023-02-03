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По количеству матчей во главе «Барсы» Хави догнал Кумана. Сравниваем их статистику

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Не все так однозначно.

Матч против «Бетиса» стал для Хави 67-м в качестве тренера «Барселоны». По этому показателю он сравнялся со своим предшественником Роналдом Куманом.

Вот с каким багажом оба пришли к своему 67-му матчу. Цифры предоставлены сайтом Transfermarkt.

Победы: Хави 43 − 40 Куман

Ничьи: Хави 12 − 11 Куман

Поражения: Хави 12 − 16 Куман

Забитые голы: Хави 135 − 141 Куман

Пропущенные голы: Хави 68 − 77 Куман

Трофеи: Хави 1 − 1 Куман

Мы видим, что Хави выигрывает у Кумана во всем, кроме забитых мячей. Тем не менее, у нидерландца Месси был целый сезон, что могло сыграть свою роль. У Хави есть Левандовски, и хотя поляк не так хорош в создании моментов, он представляет угрозу в штрафной.

Следует также отметить, что Куман выиграл Кубок Испании, а единственный трофей Хави − это Суперкубок. Хоть в финале и был обыгран «Мадрид», Суперкубок считается второстепенным трофеем.

Благодаря Хави «Барселона» стала лидером лиги, чего Куману так и не удалось добиться на «Камп Ноу».

3 комментария

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Игорь Климов
Хави >>> Куман.
0
-1
-1
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Темирлан Шаваев
Может по результатам они и близко, но уж точно не по игре
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор .
Отличный тренер!
Я очень рад, что он вернулся в Барселону
0
0
0
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