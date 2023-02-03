По количеству матчей во главе «Барсы» Хави догнал Кумана. Сравниваем их статистику
Не все так однозначно.
Матч против «Бетиса» стал для Хави 67-м в качестве тренера «Барселоны». По этому показателю он сравнялся со своим предшественником Роналдом Куманом.
Вот с каким багажом оба пришли к своему 67-му матчу. Цифры предоставлены сайтом Transfermarkt.
Победы: Хави 43 − 40 Куман
Ничьи: Хави 12 − 11 Куман
Поражения: Хави 12 − 16 Куман
Забитые голы: Хави 135 − 141 Куман
Пропущенные голы: Хави 68 − 77 Куман
Трофеи: Хави 1 − 1 Куман
Мы видим, что Хави выигрывает у Кумана во всем, кроме забитых мячей. Тем не менее, у нидерландца Месси был целый сезон, что могло сыграть свою роль. У Хави есть Левандовски, и хотя поляк не так хорош в создании моментов, он представляет угрозу в штрафной.
Следует также отметить, что Куман выиграл Кубок Испании, а единственный трофей Хави − это Суперкубок. Хоть в финале и был обыгран «Мадрид», Суперкубок считается второстепенным трофеем.
Благодаря Хави «Барселона» стала лидером лиги, чего Куману так и не удалось добиться на «Камп Ноу».
Я очень рад, что он вернулся в Барселону