По количеству матчей во главе «Барсы» Хави догнал Кумана. Сравниваем их статистику

Не все так однозначно.

Матч против «Бетиса» стал для Хави 67-м в качестве тренера «Барселоны». По этому показателю он сравнялся со своим предшественником Роналдом Куманом.

Вот с каким багажом оба пришли к своему 67-му матчу. Цифры предоставлены сайтом Transfermarkt.

Победы : Хави 43 − 40 Куман

Ничьи : Хави 12 − 11 Куман

Поражения : Хави 12 − 16 Куман

Забитые голы : Хави 135 − 141 Куман

Пропущенные голы : Хави 68 − 77 Куман

Трофеи : Хави 1 − 1 Куман

Мы видим, что Хави выигрывает у Кумана во всем, кроме забитых мячей. Тем не менее, у нидерландца Месси был целый сезон, что могло сыграть свою роль. У Хави есть Левандовски, и хотя поляк не так хорош в создании моментов, он представляет угрозу в штрафной.

Следует также отметить, что Куман выиграл Кубок Испании, а единственный трофей Хави − это Суперкубок. Хоть в финале и был обыгран «Мадрид», Суперкубок считается второстепенным трофеем.

Благодаря Хави «Барселона» стала лидером лиги, чего Куману так и не удалось добиться на «Камп Ноу».