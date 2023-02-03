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🤥 Испанский источник сообщил, что Кунде теперь предпочитает играть справа. Защитник отреагировал одним смайлом

Жюль Кунде Жюль Кунде
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Ввели своих читателей в заблуждение.

Испанское издание Relevo опубликовало информацию, что по их данным после чемпионата мира в Катаре защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде больше предпочитает играть справа. Причем именно на этой позиции он прокачивает свои навыки.

Француз увидел данное сообщение не в первоисточнике, а на фан-аккаунте, посвященном жизни каталонского клуба. Судя по реакции Кунде, в Relevo ошиблись.

Тепловая карта француза в этом сезоне выглядит следующим образом:

1 комментарий

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Задняя поверхность бедра Дембеле
Он всё-таки профильный цз, играет справа потому что два зверя Араухо и Крися есть. Сейчас вообще гибридная схема и он пцз местами. Так что с бегунками будет Араухо разбираться, а на повседневку Кунде.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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