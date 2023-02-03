🤥 Испанский источник сообщил, что Кунде теперь предпочитает играть справа. Защитник отреагировал одним смайлом

Ввели своих читателей в заблуждение.

Испанское издание Relevo опубликовало информацию, что по их данным после чемпионата мира в Катаре защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде больше предпочитает играть справа. Причем именно на этой позиции он прокачивает свои навыки.

Француз увидел данное сообщение не в первоисточнике, а на фан-аккаунте, посвященном жизни каталонского клуба. Судя по реакции Кунде, в Relevo ошиблись.

Тепловая карта француза в этом сезоне выглядит следующим образом: