Кунде изменил свое мнение относительно игры в роли левого защитника. На него повлиял чемпионат мира

Хави будет доволен.

Жюль Кунде наконец чувствует себя комфортно, играя на позиции правого защитника, сообщает авторитетный журналист Альберт Роже из Relevo.

В этом отношении на игрока положительно повлиял чемпионат мира. Дидье Дешам также наигрывал француза на правом фланге, где он впечатляюще помог французской сборной.

Ранее Кунде несколько раз заявлял, что предпочитает играть в качестве центрального защитника, а не справа. Тем не менее, Хави продолжал использовать 24-летнего игрока на фланге, лишь иногда позволяя ему выйти в центре в паре с Рональдом Араухо. Это решение было обусловлено тем, что у команды был недостаток кадров на той позиции.

Тем не менее «Барселона» надеется, что ФИФА одобрит сделку по правому защитнику «Лос-Анджелес Гэлакси», поэтому, вероятно, Кунде все же сможет вернуться в центр, как он и хотел раньше.

Но все же тот факт, что Жюль освоился в нестандартной для себя роли ― это большой плюс как для игрока, так и для команды.