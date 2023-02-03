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Кунде изменил свое мнение относительно игры в роли левого защитника. На него повлиял чемпионат мира

Жюль Кунде Жюль Кунде
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Хави будет доволен.

Жюль Кунде наконец чувствует себя комфортно, играя на позиции правого защитника, сообщает авторитетный журналист Альберт Роже из Relevo.

В этом отношении на игрока положительно повлиял чемпионат мира. Дидье Дешам также наигрывал француза на правом фланге, где он впечатляюще помог французской сборной.

Ранее Кунде несколько раз заявлял, что предпочитает играть в качестве центрального защитника, а не справа. Тем не менее, Хави продолжал использовать 24-летнего игрока на фланге, лишь иногда позволяя ему выйти в центре в паре с Рональдом Араухо. Это решение было обусловлено тем, что у команды был недостаток кадров на той позиции. 

Тем не менее «Барселона» надеется, что ФИФА одобрит сделку по правому защитнику «Лос-Анджелес Гэлакси», поэтому, вероятно, Кунде все же сможет вернуться в центр, как он и хотел раньше.

Но все же тот факт, что Жюль освоился в нестандартной для себя роли ― это большой плюс как для игрока, так и для команды.

7 комментариев

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Только не недостаток кадров, а недостаточное качество игроков на эту позицию...
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Итачи Учиха
Ответ Серж Ск
Судя по всему Гарсию летом продадут, Араухо и Кунде будут первыми, Кристенсен и Алонсо подмена, Гарсия не у дел.
Мне всё-таки кажется, Гарсия останется. На правом фланге играет вингер, для которого создают изоляции, что требует огромной рывковой работы, поэтому более надеждый вариант в лице Кунде в защите там более предпочтительный. Продлят Роберто и мб купят этого Араухо для ротации. Вряд ли Хави будет перекраивать защитную линию, учитывая, как круто играет Кристенсен
+1
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+1
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прощай Роналду
Ответ & Co1366
Это если смотреть со стороны соперника.
Нет, просто у журналиста зеркальное видение 😁
+3
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+3
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& Co1366
Ответ прощай Роналду
Да да, ЛЕВОГО ЗАЩИТНИКА, вы не ошиблись!
Это если смотреть со стороны соперника.
+1
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+1
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Серж Ск
Судя по всему Гарсию летом продадут, Араухо и Кунде будут первыми, Кристенсен и Алонсо подмена, Гарсия не у дел.
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прощай Роналду
Даже если зарегистрируют Араухо, Не факт что он будет хорош с первого матча и вытеснит Кунде, я конечно не против чудес в Барселоне но тем не менее
+10
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+10
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прощай Роналду
Да да, ЛЕВОГО ЗАЩИТНИКА, вы не ошиблись!
+10
0
+10
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