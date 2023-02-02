В марте Лео Месси собирается в Барселону и объясняет цель визита

«Я храню все с финала чемпионата мира: бутсы, футболки…всю собственность футбольной ассоциации Аргентины. В марте я повезу все это в Барселону, где я собираю все воспоминания», - рассказал Лео Месси Diario Ole.

В интервью Месси также признался, что планирует вернуться в Барселону после завершения карьеры, объяснив, что именно в этом городе его семье комфортнее всего.

Напомним, что аргентинец еще не продлил свой контракт с «ПСЖ». Сейчас он может свободно обсуждать свое будущее с другими клубами.