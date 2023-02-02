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В марте Лео Месси собирается в Барселону и объясняет цель визита

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«Я храню все с финала чемпионата мира: бутсы, футболки…всю собственность футбольной ассоциации Аргентины. В марте я повезу все это в Барселону, где я собираю все воспоминания», - рассказал Лео Месси Diario Ole.

В интервью Месси также признался, что планирует вернуться в Барселону после завершения карьеры, объяснив, что именно в этом городе его семье комфортнее всего.

Напомним, что аргентинец еще не продлил свой контракт с «ПСЖ». Сейчас он может свободно обсуждать свое будущее с другими клубами.

2 комментария

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прощай Роналду
Правильно всё делает, даже выиграв ЛЧ с ПСЖ и 2зм он всё равно история Барселоны и после завершения карьеры вернётся домой, здоровья королю и удачи в ЛЧ 👑🇦🇷
+4
-1
+3
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luarr
"Я храню все с финала чемпионата мира: бутсы, футболки…всю собственность футбольной ассоциации Аргентины"
Он не хранит всю собственность футбольной ассоциации Аргентины у себя...
Имелось в виду, что все его вещи с ЧМ в АФА
+6
0
+6
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