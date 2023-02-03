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Левандовски выбрал лучший способ для празднования гола в ворота «Бетиса»

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Роберт Левандовски приложил большой палец к носу, чтобы отпраздновать гол в ворота «Бетиса».

Таким способом поляк отправил сообщение арбитру Хесусу Хиль Мансано, который удалил его с поля в матче против «Осасуны» в ноябре, именно по причине этого жеста Роберт получил трёхматчевую дисквалификацию.

Игра с «Бетисом» стала первой в Ла Лиге для Левандовски после удаления. Нападающий сразу же отметился голом.

34-летний футболист забил 23 гола и сделал 5 результативных передач за 25 матчей в этом сезоне.

2 комментария

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Задняя поверхность бедра Дембеле
Лева еще одну дискву захотел🤣🤣🤣
0
0
0
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Serhat Guner
Красавчик 😍
Левандовксий
+3
0
+3
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