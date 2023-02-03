Левандовски выбрал лучший способ для празднования гола в ворота «Бетиса»

Роберт Левандовски приложил большой палец к носу, чтобы отпраздновать гол в ворота «Бетиса».

Таким способом поляк отправил сообщение арбитру Хесусу Хиль Мансано, который удалил его с поля в матче против «Осасуны» в ноябре, именно по причине этого жеста Роберт получил трёхматчевую дисквалификацию.

Игра с «Бетисом» стала первой в Ла Лиге для Левандовски после удаления. Нападающий сразу же отметился голом.

34-летний футболист забил 23 гола и сделал 5 результативных передач за 25 матчей в этом сезоне.