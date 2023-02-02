Следующие два гола Роберта Левандовского обойдутся «Барселоне» в 1,25 млн евро

Летом «Барселона» подписала контракт с Робертом Левандовским, заплатив «Баварии» фиксированные 45 млн евро и еще 5 млн в виде бонусов, информацию о которых ни одна из сторон не обнародовала. Но в немецкую и испанскую прессу просочились данные об этих таинственных выплатах.

Издание Mundo Deportivo со ссылкой на источник в «Барселоне» сообщило, что «блауграна» должна будет платить по 1,25 млн евро за каждый сезон, в котором Левандовски преодолеет показатель в 25 голов в официальных встречах.

Контракт Роберта с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2026 года. Если все четыре года в новом клубе нападающий будет забивать минимум по 25 голов, «Барса» выплатит «Баварии» оговоренные бонусы в 5 млн евро, тогда в общей сложности «блауграна» потратит на поляка 50 млн.

В 25-ти играх за каталонцев Левандовски уже забил 23 мяча, очевидно, на этом он не остановится, и 25-й гол поляка уже не за горами.

В последних трех сезонах за «Баварию» Роберт забивал не меньше 48-ми мячей во всех соревнованиях.

Кажется, Кану и Салихамиджичу пора придумывать, на что потратить 5 млн евро.