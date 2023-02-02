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Игрок «Барсы» испарился после толчка соперника. Сейчас все в порядке, но как такое произошло?

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Рональд Араухо Рональд Араухо
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В середине матча между «Барселоной» и «Бетисом» Рональд Араухо боролся с соперником за мяч рядом с лицевой, и после толчка в спину улетел к рекламной дорожке. Все бы ничего, но Рональд будто испарился на несколько секунд, поставив в недоумение болельщиков у экранов.

Все дело в телевизионной магии: эту рекламную дорожку видят только телезрители, а по факту ее не существует. Операторы трансляции сразу выхватили Араухо с другой камеры, чтобы убедиться, что он и правда не надел мантию-невидимку.

Это значит, что Араухо продолжит помогать каталонцам идти к рекорду лиги по пропущенным мячам за сезон. Сейчас у «Барсы» всего 7 за 19 матчей.

5 комментариев

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Бускетс это позиция
Ответ прощай Роналду
Когда идёт борьба то равновесие и центр тяжести играет большую роль, можно и мизинцем Лукаку опрокинуть а может Рюдигер на Араухо забуксовать
Помню как Альба опрокинул Лукаку в товарняке с МЮ в США(В 2017)
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Muhammet atamyradow
Барселона КАРОЛ
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SanEffect
Тоже заметил этот момент, забавно вышло) Араухло иллюзионист)
+5
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+5
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прощай Роналду
Когда идёт борьба то равновесие и центр тяжести играет большую роль, можно и мизинцем Лукаку опрокинуть а может Рюдигер на Араухо забуксовать
+1
0
+1
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& Co1366
В погоне за рекордами уже сами себе стали забивать!😊
+7
0
+7
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