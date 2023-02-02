Игрок «Барсы» испарился после толчка соперника. Сейчас все в порядке, но как такое произошло?

В середине матча между «Барселоной» и «Бетисом» Рональд Араухо боролся с соперником за мяч рядом с лицевой, и после толчка в спину улетел к рекламной дорожке. Все бы ничего, но Рональд будто испарился на несколько секунд, поставив в недоумение болельщиков у экранов.

Все дело в телевизионной магии: эту рекламную дорожку видят только телезрители, а по факту ее не существует. Операторы трансляции сразу выхватили Араухо с другой камеры, чтобы убедиться, что он и правда не надел мантию-невидимку.

Это значит, что Араухо продолжит помогать каталонцам идти к рекорду лиги по пропущенным мячам за сезон. Сейчас у «Барсы» всего 7 за 19 матчей.