FC BARCELONA
Блог

«У меня мурашки по коже». Хави восхищен эпизодом, когда уставшая «Барса» неслась в оборону

Барселона Барселона
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Хави Хави
Клубы
Футбол Футбол

«Когда я вижу переход в оборону, подобный тому, что был на последних минутах, с таким количеством наших игроков, у меня мурашки бегут по коже», – сказал Хави после победы над «Бетисом» (2:1).

Один из эпизодов, о котором говорит Хави, произошел на 73-й минуте.

Все началось с того, что Педри потерял мяч в чужой штрафной.

«Бетис» рванул в контратаку, которая выглядела достаточно опасной.

Посмотрите, как защитники и особенно полузащитники «Барсы» бегут назад – несется даже Бускетс.

Сейчас атака «Бетиса» выглядит уже не такой многообещающей.

Именно из-за давления Бускетса игрок «Бетиса» отдает неточный пас, который перехватывает Кристенсен.

Неудивительно, что с такой великолепной обороной «Барса» пропустила всего 7 мячей за 19 матчей.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зуев,
Из последних сил побежали в оборону, похвала 👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olimbek
Я тоже офигел когда видел это. Классно работали. А Бускетс вчера всех съел.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Feniks91
Если Барса в этом году станет Чемпионом Испании, то будет полностью заслуженная победа всей команды и тренерского штаба
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий