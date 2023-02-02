«У меня мурашки по коже». Хави восхищен эпизодом, когда уставшая «Барса» неслась в оборону
«Когда я вижу переход в оборону, подобный тому, что был на последних минутах, с таким количеством наших игроков, у меня мурашки бегут по коже», – сказал Хави после победы над «Бетисом» (2:1).
Один из эпизодов, о котором говорит Хави, произошел на 73-й минуте.
Все началось с того, что Педри потерял мяч в чужой штрафной.
«Бетис» рванул в контратаку, которая выглядела достаточно опасной.
Посмотрите, как защитники и особенно полузащитники «Барсы» бегут назад – несется даже Бускетс.
Сейчас атака «Бетиса» выглядит уже не такой многообещающей.
Именно из-за давления Бускетса игрок «Бетиса» отдает неточный пас, который перехватывает Кристенсен.
Неудивительно, что с такой великолепной обороной «Барса» пропустила всего 7 мячей за 19 матчей.
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