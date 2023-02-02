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«Это моя главная мечта». 20-летний Месси за год до получения первого «Золотого мяча» рассказал о своей главной цели🔥🔥🔥

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Лео очень смущался.

В 2007 году в интервью Уилльяму Мендозе Лионелю Месси пришлось ответить на вопрос о его мечте. Немного подумав, Лео сказал следующее:

Что ж, спустя 15 лет Лео пришел к своей мечте, о которой думал еще до первых титулов с «Барселоной»

8 комментариев

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Зуев,
Великий!
+1
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+1
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Зуев,
Ответ Старый Негр
Я думаю, на половине золотых мячей и других призов Месси, полученных не столько за футбол, сколько за распиаренность и лайки, нужно написать имена тех, кто этих наград реально заслуживал: Хави, Иньесты, Неймара, Левандовского, Мбаппе и прочих. И снять об этом фильм.
Персофан Рона, как ты ещё не в Саудовской Аравии?)
+3
0
+3
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rej1sta
Ответ Старый Негр
Я думаю, на половине золотых мячей и других призов Месси, полученных не столько за футбол, сколько за распиаренность и лайки, нужно написать имена тех, кто этих наград реально заслуживал: Хави, Иньесты, Неймара, Левандовского, Мбаппе и прочих. И снять об этом фильм.
Не страдай так сильно пожалуйста
+4
0
+4
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Старый Негр
Ответ Vlad
Я думаю надо снять про него фильм
Я думаю, на половине золотых мячей и других призов Месси, полученных не столько за футбол, сколько за распиаренность и лайки, нужно написать имена тех, кто этих наград реально заслуживал: Хави, Иньесты, Неймара, Левандовского, Мбаппе и прочих.
И снять об этом фильм.
0
-7
-7
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Vlad
Я думаю надо снять про него фильм
+2
0
+2
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Фанат Лионеля Месси
Про карьеру Месси в сборной можно снимать фильм
Столько финалов(4 финала за 9 лет) ,обидных поражений(2 финала проиграны по пенальти) ,эмоций (завершение международной карьеры после КОПЫ 16) и тд
И в конце концов выиграл со сборной все что мог
+9
0
+9
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Джордж Бест
Роналду и Месси будут конкурировать , и их будут сравнивать, даже после завершения их карьеры. Про Месси снимут фильм, про Роналду. Какой будет лучше?
0
-2
-2
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Football poet
Крупнейшие студии мира обязаны снять про это фильм!
+8
0
+8
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