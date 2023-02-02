«Это моя главная мечта». 20-летний Месси за год до получения первого «Золотого мяча» рассказал о своей главной цели🔥🔥🔥

Лео очень смущался.

В 2007 году в интервью Уилльяму Мендозе Лионелю Месси пришлось ответить на вопрос о его мечте. Немного подумав, Лео сказал следующее:

Что ж, спустя 15 лет Лео пришел к своей мечте, о которой думал еще до первых титулов с «Барселоной»