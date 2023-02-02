«Это моя главная мечта». 20-летний Месси за год до получения первого «Золотого мяча» рассказал о своей главной цели🔥🔥🔥
Лео очень смущался.
В 2007 году в интервью Уилльяму Мендозе Лионелю Месси пришлось ответить на вопрос о его мечте. Немного подумав, Лео сказал следующее:
Что ж, спустя 15 лет Лео пришел к своей мечте, о которой думал еще до первых титулов с «Барселоной»
И снять об этом фильм.
Столько финалов(4 финала за 9 лет) ,обидных поражений(2 финала проиграны по пенальти) ,эмоций (завершение международной карьеры после КОПЫ 16) и тд
И в конце концов выиграл со сборной все что мог