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Какой скилл ✨ Педри уложил двух игроков «Бетиса» на газон и вышел один на один с вратарем

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Но гола не случилось.

Сегодня «Барселона» играет в гостях у «Бетиса» в 17-м туре Ла Лиги. К концу первого тайма ни одна из команд забить не смогла, однако у каталонцев был отличный шанс.

На 17-й минуте Рафинья выдал идеальный пас на Педри. Испанец обыграл двух игроков «Бетиса», уронив их на газон и вышел один на один с вратарем Силвой.

Хавбек «Барсы» должен был забивать, но все же не смог обвести Силву, бросившегося ему под ноги.

И все же дриблинг Педри прекрасен!

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