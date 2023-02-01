«Неплохая статистика». Хави рассчитывает на Рафинью после травмы Дембеле

Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы, поэтому Рафинья может рассчитывать на увеличение количества своего игрового времени в «Барселоне». Во время пресс-конференции перед матчем с «Бетисом» Хави озвучил свои требования.

«Ему нужно больше создавать в атаке, как и всем остальным футболистам, ему нужно больше рисковать и быть точнее у ворот соперника. Это касается не только Рафы, но и всей команды. Против «Жироны» мы создали меньше опасных моментов, чем обычно, нам не хватило смелости в атаке и решающего паса», - заявил тренер.

«Рафа будет важным игроком для нас, я уверен в нем, считаю, что он сделает разницу на поле. Он забил 4 гола и оформил 7-8 результативных передач – это неплохая статистика. Я надеюсь, что он продолжит в том же духе».

Рафинья выходил в стартовом составе «Барселоны» в 11 матчах из 29 возможных в этом сезоне. Он точно будет больше задействован в ближайшие несколько недель.