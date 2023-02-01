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«Неплохая статистика». Хави рассчитывает на Рафинью после травмы Дембеле

Усман Дембеле Усман Дембеле
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Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы, поэтому Рафинья может рассчитывать на увеличение количества своего игрового времени в «Барселоне». Во время пресс-конференции перед матчем с «Бетисом» Хави озвучил свои требования.

«Ему нужно больше создавать в атаке, как и всем остальным футболистам, ему нужно больше рисковать и быть точнее у ворот соперника. Это касается не только Рафы, но и всей команды. Против «Жироны» мы создали меньше опасных моментов, чем обычно, нам не хватило смелости в атаке и решающего паса», - заявил тренер.

«Рафа будет важным игроком для нас, я уверен в нем, считаю, что он сделает разницу на поле. Он забил 4 гола и оформил 7-8 результативных передач – это неплохая статистика. Я надеюсь, что он продолжит в том же духе».

Рафинья выходил в стартовом составе «Барселоны» в 11 матчах из 29 возможных в этом сезоне. Он точно будет больше задействован в ближайшие несколько недель.

3 комментария

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Yuriy Chistyakov
Неплохая статистика чуть глубже: 1+1 Интерсити, 1+1 Сеуте, 2 ассиста Виктории Пльзень, ассист Хетафе, ассист Вальядолиду, ну и по голу Осасуне и Севилье. Мда, сухая статистика звучала лучше.
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Барселона Каталония
Надеюсь и вся Каталония надеется на Рафу что он тот который нужен Барсы
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Budabuda
Час Х для Рафы. Либо топ, либо очередной бесполезный брусок коутиньо.
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