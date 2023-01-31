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💣 «Юнайтед» готовит бомбу? Манкунианцы хотят сегодня оформить трансфер Рафиньи! Все зависит от «Барсы»

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Этот трансфер может очень сильно помочь «Барсе».

Daily Mirror сообщает, что «Манчестер Юнайтед» планирует успеть сегодня оформить трансфер Рафиньи из «Барселоны».

Каталонцы готовы продать бразильца, чтобы собрать средства на укрепление более актуальных позиций.

Man United linked with 'shock' Raphinha transfer on deadline day (reliability: 3 stars)

Недавно уже были слухи о возможном уходе Рафиньи в «Арсенал», но похоже, что футболист усилит другой клуб из АПЛ.

«Юнайтед» следит за карьерой бразильца уже давно – они рассматривали его кандидатуру еще в период выступления за «Лидс». Красные дьяволы могут предпринять попытку подписать игрока, но все зависит от желания «Барселоны».

18 комментариев

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Вертуальный
Нужен полузащитник остальное есть
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Shumer
После травмы Дембеле его никто не отдаст, играть некому будет. По лету -другое дело.
0
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Neron
Вингер, ну куда?! Солить их что ли?!
0
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Emin Aliev
Бред! Чем он поможет? Они наверняка за не него не все деньги отдали, с травмой Дембеле он будет играть в основе.
+2
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+2
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Заур Исмайылов
Желтее ничего не слышал
0
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anti4ex
Кря-кря я на ЮГ
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Бимбо TV
Хуже его Хрустальный Фати!!! Можно его продать!!!!
0
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MK Gamer
с Антони что его игра не впечатляет?
0
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dadahandadahan3@gmail.com
Обмен на Антони))
+11
-1
+10
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CyberUnited
Какой нахрен Рафинья, нам цп нужен
+2
0
+2
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прощай Роналду
Ответ Falsegoalkeeper
Зачем он Юнайтеду, если на его позиции есть Антони. Только если обменяться с Барселоной. Да и Барселоне с ее проблемами с вингерами он нужен
Хороший вариант с доплатой 50млн)
0
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прощай Роналду
Ответ Frenkiee
Мы хотим 200дать
И купят Амрабата за 60 и продрлжат сезон без правого вингера и защитника)
0
0
0
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X97
Да не нужен он им
+1
0
+1
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Falsegoalkeeper
Зачем он Юнайтеду, если на его позиции есть Антони. Только если обменяться с Барселоной. Да и Барселоне с ее проблемами с вингерами он нужен
+4
0
+4
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Frenkiee
Ответ Зуев....Егор
120 миллионов и он ваш!
Мы хотим 200дать
+12
0
+12
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kaviknat
А на какую позицию его планируют брать? Или на место Антони?
+1
0
+1
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Timati Beweers
Ответ Зуев....Егор
120 миллионов и он ваш!
Ага, 320
+1
0
+1
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Зуев....Егор
120 миллионов и он ваш!
+1
-2
-1
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