💣 «Юнайтед» готовит бомбу? Манкунианцы хотят сегодня оформить трансфер Рафиньи! Все зависит от «Барсы»

Этот трансфер может очень сильно помочь «Барсе».

Daily Mirror сообщает, что «Манчестер Юнайтед» планирует успеть сегодня оформить трансфер Рафиньи из «Барселоны».

Каталонцы готовы продать бразильца, чтобы собрать средства на укрепление более актуальных позиций.

Недавно уже были слухи о возможном уходе Рафиньи в «Арсенал», но похоже, что футболист усилит другой клуб из АПЛ.

«Юнайтед» следит за карьерой бразильца уже давно – они рассматривали его кандидатуру еще в период выступления за «Лидс». Красные дьяволы могут предпринять попытку подписать игрока, но все зависит от желания «Барселоны».