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«Барселона» сыграет с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании. Футболисты «блауграны» в восторге от результатов жеребьевки

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Каталонцы не ищут легких путей.

Вчера состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании ―  и нас ждет уже третье класико в этом сезоне.

На первый матч «Барселона» приедет в гости к «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», а ответная встреча состоится на «Камп Ноу». И, оказывается, каталонцы рассчитывали именно такой расклад.

Авторитетный журналист Хави Мигель из Diario AS сообщает, что игроки «Барсы» вместе наблюдали за жеребьевкой Кубка Испании на тренировочной базе.

Когда они увидели, что им предстоит сыграть с «Реалом», они начали аплодировать и праздновать.

В этом сезоне команда Хави уже дважды играла против «мадридцев». Оба раза эти матча завершались со счетом 3:1, но победителем был то один, то другой клуб: в Примере одержал верх «Реал», а в финале Суперкубка ― «Барселона».

3 комментария

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barcaman_94
А вот «меренги» в панике
+3
-1
+2
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Alexlagodny
Класс, пять Эль Класико за сезон!! А с игрой в Лас Вегас так и вообще шесть.
+12
0
+12
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Темирлан Шаваев
Почему бы не порадоваться, это будет сьерезный матч для обоих, победа Барселоны подтвердить что она вернулась на вершину, так что для важный матч, впрочем все Эль Класико такие.
+13
-1
+12
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