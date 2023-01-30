Левандовски вернулся к полноценным тренировкам после дисквалификации. Сколько счастья на этих фото 📸

Может, теперь «Барса» будет забивать больше одного гола за матч?

Роберт Левандовски вернулся к полноценным тренировкам с «Барселоной» после того, как отбыл трехматчевую дисквалификацию в Ла Лиге.

Нападающий явно был счастлив наконец-то присоединиться к команде, это очень заметно даже на фотографиях.

Левандовски пропустил последние три игры «Барсы» против «Атлетико Мадрид», «Хетафе» и «Жироны». Во всех этих матчах «блауграна» выиграла, но не смогла забить больше одного гола.

Левандовски по-прежнему является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 13 голами в 15 играх. На данный момент он забил 22 гола за «Барсу» во всех соревнованиях.