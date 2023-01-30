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Левандовски вернулся к полноценным тренировкам после дисквалификации. Сколько счастья на этих фото 📸

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Может, теперь «Барса» будет забивать больше одного гола за матч?

Роберт Левандовски вернулся к полноценным тренировкам с «Барселоной» после того, как отбыл трехматчевую дисквалификацию в Ла Лиге.

Нападающий явно был счастлив наконец-то присоединиться к команде, это очень заметно даже на фотографиях.

Левандовски пропустил последние три игры «Барсы» против «Атлетико Мадрид», «Хетафе» и «Жироны». Во всех этих матчах «блауграна» выиграла, но не смогла забить больше одного гола.

Левандовски по-прежнему является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 13 голами в 15 играх. На данный момент он забил 22 гола за «Барсу» во всех соревнованиях.

4 комментария

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Serhat Guner
Ответ Игорь Климов
Возвращение Левандовски - это отличная новость для всех болельщиков Барселоны!
👍👏 Да точно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ждём первый хет-трик польского форварда
+2
0
+2
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Alexander Sragovich
Че за бред. Он тренировался всё это время как обычно. Скорее всего даже больше остальных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Возвращение Левандовски - это отличная новость для всех болельщиков Барселоны!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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