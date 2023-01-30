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100-й матч Педри обошелся «Барселоне» в 5 млн евро

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В прошедшие выходные Педри стал автором победного гола в матче с «Жироной», отпраздновав таким образом свое 100-е появление на поле в футболке каталонского клуба.

Круглая дата испанца стоила «Барселоне» еще 5 млн евро – за это достижение клуб должен будет заплатить «Лас-Пальмас», согласно контракту, подписанному в 2020 году.

Каталонцы заплатили 9 млн евро, когда Педри сыграл первые 50 матчей, еще 1 млн, когда футболист дебютировал за сборную Испании.

С учетом пунктов, включенных в его трансфер, 20-летний игрок может стоить «Барсе» до 30-35 млн евро, если он продолжит выступать на самом высоком уровне, что подтвердил президент «Лас-Пальмас» Мигель Алонсо.

Два года назад «Барселона» подписала Педри за 17,5 млн евро.

В этом сезоне футболист забил уже шесть голов. А специализированный портал Transfermarkt оценивает его в 100 млн евро, таким образом Педри является самым дорогим полузащитником в мире.

6 комментариев

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MK Gamer
Гави вообще за 10 000 евро детском возрасте забрали у Бетиса)
Педри за 5млн)

щас оба по 100ке
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Игорь Климов
В скором будущем Педри все эти затраты с лихвой отобьёт, удачи!
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turcanudima87@gmail.com
Главное без травм!
+1
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turcanudima87@gmail.com
Он уже давно окупил вложенные в него деньги, в отличии от Ферана, Рафиньи.
+2
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Kaloyan Yalamov
Стоящая трата, так держать
+4
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Зуев...Егор
За него не грех отдать и 50 миллионов
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