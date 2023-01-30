100-й матч Педри обошелся «Барселоне» в 5 млн евро

В прошедшие выходные Педри стал автором победного гола в матче с «Жироной», отпраздновав таким образом свое 100-е появление на поле в футболке каталонского клуба.

Круглая дата испанца стоила «Барселоне» еще 5 млн евро – за это достижение клуб должен будет заплатить «Лас-Пальмас», согласно контракту, подписанному в 2020 году.

Каталонцы заплатили 9 млн евро, когда Педри сыграл первые 50 матчей, еще 1 млн, когда футболист дебютировал за сборную Испании.

С учетом пунктов, включенных в его трансфер, 20-летний игрок может стоить «Барсе» до 30-35 млн евро, если он продолжит выступать на самом высоком уровне, что подтвердил президент «Лас-Пальмас» Мигель Алонсо.

Два года назад «Барселона» подписала Педри за 17,5 млн евро.

В этом сезоне футболист забил уже шесть голов. А специализированный портал Transfermarkt оценивает его в 100 млн евро, таким образом Педри является самым дорогим полузащитником в мире.