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Болельщики сравнивают Хави с тренером другого клуба Ла Лиги. Все дело в xG «Барселоны»

Диего Симеоне Диего Симеоне
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В 19-м туре Ла Лиги «Барселона» одолела «Жирону» со счетом 1:0. «Блауграна» уже в трех матчах подряд одерживает минимальную победу.

Примечательно, что у «Жироны» xG был выше, чем у «Барсы» – 1,11 против 0,98. Если смотреть на этот весьма спорный показатель, выходит, что у соперника «блауграны» было больше возможностей забить, но «Жирону» подвела реализация.

Болельщики с сомнениям относятся к xG. Но показатель в матче против «Жироны» и результаты трех последних игр «блауграны» заставили фанатов провести параллель между Хави и Диего Симеоне.

Xavi and Simeone, two ways of looking at… | Flashscore.com

Команда аргентинца известна на весь мир своей игрой от обороны, поклонники каталонцев шуточно сравнивают Хави и Диего.

Собрали самые забавные комментарии фанатов в соцсетях:

💭 «А вы заметили, что в последние 15-20 минут матча против «Жироны» Хави активировал режим Симеоне? У нас в атаке было примерно ни одного нападающего». 

💭 «Хави перевел «Барселону» в режим «Атлетико» в матчах против «Сити». А почему бы и нет?»

💭 «Хави решил стать Симеоне. Но меня это устраивает. Сейчас лучше победить со счетом 1:0 и набрать три очка, чем забить кучу голов, но проиграть».

💭 «Хави больше похож на Симеоне, чем сам Симеоне похож на Симеоне».

💭 «Если уж Хави решил стать Симеоны, то он должен оставаться в «Барсе» так же долго, как и Диего в «Атлетико».

💭 «Скоро Хави эволюционирует в Симеоне, клянусь. Почему он решил брать пример с Диего, а не с Пепа или Кройфа?» 

💭 «Игра «Барсы» с каждым матчем все больше напоминает стиль «Атлетико». Я изобрел новый термин – «эль Хави-Симеоне».   

Что думаете о таком сравнении?  

3 комментария

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barca01
Я думаю он делает всё правильно, исходя из ситуации. Сейчас главное победа а голы придут.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев
Барселона играет на минимуме, потому что:
Не было чистой девятки
Плотный график
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Р
Забавно , но все же понимают, что это шутка ?!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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