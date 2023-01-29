Болельщики сравнивают Хави с тренером другого клуба Ла Лиги. Все дело в xG «Барселоны»

В 19-м туре Ла Лиги «Барселона» одолела «Жирону» со счетом 1:0. «Блауграна» уже в трех матчах подряд одерживает минимальную победу.

Примечательно, что у «Жироны» xG был выше, чем у «Барсы» – 1,11 против 0,98. Если смотреть на этот весьма спорный показатель, выходит, что у соперника «блауграны» было больше возможностей забить, но «Жирону» подвела реализация.

Болельщики с сомнениям относятся к xG. Но показатель в матче против «Жироны» и результаты трех последних игр «блауграны» заставили фанатов провести параллель между Хави и Диего Симеоне.

Команда аргентинца известна на весь мир своей игрой от обороны, поклонники каталонцев шуточно сравнивают Хави и Диего.

Собрали самые забавные комментарии фанатов в соцсетях:

💭 «А вы заметили, что в последние 15-20 минут матча против «Жироны» Хави активировал режим Симеоне? У нас в атаке было примерно ни одного нападающего».

💭 «Хави перевел «Барселону» в режим «Атлетико» в матчах против «Сити». А почему бы и нет?»

💭 «Хави решил стать Симеоне. Но меня это устраивает. Сейчас лучше победить со счетом 1:0 и набрать три очка, чем забить кучу голов, но проиграть».

💭 «Хави больше похож на Симеоне, чем сам Симеоне похож на Симеоне».

💭 «Если уж Хави решил стать Симеоны, то он должен оставаться в «Барсе» так же долго, как и Диего в «Атлетико».

💭 «Скоро Хави эволюционирует в Симеоне, клянусь. Почему он решил брать пример с Диего, а не с Пепа или Кройфа?»

💭 «Игра «Барсы» с каждым матчем все больше напоминает стиль «Атлетико». Я изобрел новый термин – «эль Хави-Симеоне».

Что думаете о таком сравнении?