Педри провел 100 матчей за «Барселону». Вспоминаем лучшие моменты карьеры юноши в футболке «блауграны»

На 26-й минуте матча «Барселоны» против «Жироны» Усман Дембеле, получивший травму, был заменен. Вместо француза на поле вышел Педри. Игра против «Жироны» стала для 20-летнего полузащитника сотой встречей в футболке «Барсы».

Вспомним карьеру Педри на «Камп Ноу» в восьми знаковых фотографиях.

День подписания

Официальный дебют Педри. В том матче «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 4:0.

Первый трофей Педри с «блауграной» – Кубок Испании.

В тот день каждый игрок «Барсы» хотел сфотографироваться с Лео Месси.

Объятия с легендой.

Первый гол Педри за «Барселону». Матч против «Бетиса» в ноябре 2020 года.

Обладатель премии Golden Boy 2021.

Гол в ворота «Жироны» в сотом матче за «блауграну».

Как считаете, станет ли Педри легендой «Барселоны»?