Педри провел 100 матчей за «Барселону». Вспоминаем лучшие моменты карьеры юноши в футболке «блауграны»
На 26-й минуте матча «Барселоны» против «Жироны» Усман Дембеле, получивший травму, был заменен. Вместо француза на поле вышел Педри. Игра против «Жироны» стала для 20-летнего полузащитника сотой встречей в футболке «Барсы».
Вспомним карьеру Педри на «Камп Ноу» в восьми знаковых фотографиях.
День подписания
Официальный дебют Педри. В том матче «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 4:0.
Первый трофей Педри с «блауграной» – Кубок Испании.
В тот день каждый игрок «Барсы» хотел сфотографироваться с Лео Месси.
Объятия с легендой.
Первый гол Педри за «Барселону». Матч против «Бетиса» в ноябре 2020 года.
Обладатель премии Golden Boy 2021.
Гол в ворота «Жироны» в сотом матче за «блауграну».
Как считаете, станет ли Педри легендой «Барселоны»?
1 комментарий