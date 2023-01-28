«Барселона» подтвердила, что Дембеле получил травму бедра. Какие матчи он пропустит?

Хави долго придется выкручиваться без Усмана.

«Барселона» сообщила, что Усман Дембеле прошел тесты, которые выявили у него травму прямой мышцы левого бедра. Он получил повреждение во время игры против «Жироны».

Клуб не уточнил, сколько времени потребуется на восстановление вингера, но авторитетный журналист Хави Мигель сообщил, что Дембеле может пропустить до семи игр. Таким образом, он не примет участие в таких матчах как:

против «Бетиса» ― в гостях (1 февраля);

полуфинал Кубка Испании;

против «Севильи» ― дома (5 февраля);

против «Вильярреала» ― в гостях (12 февраля);

против «Манчестер Юнайтед» ― дома (16 февраля);

против Кадиса ― дома (19 февраля);

против «Манчестер Юнайтед» ― в гостях (23 февраля).

Однако это небольшой шанс, что Дембеле восстановится к ответному матчу с «Манчестер Юнайтед».