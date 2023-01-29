Левандовски устал играть с одним из футболистов «Барсы». В руководстве клуба тоже им разочарованы

Кажется, его время в команде истекает...

El Nacional сообщает, что Роберт Левандовски устал играть вместе с Ферраном Торресом. Испанец перебрался в каталонский клуб из «Манчестер Сити» в январе прошлого сезона. Однако 22-летний игрок пока не оправдал надежды, возложенные на него.

Торрес провел за «Барселону» 49 матчей, забив 12 голов и отдав 7 результативных передач. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Однако испанца часто критикуют за слабую игру на поле. Такие игроки, как Ансу Фати, Рафинья и Усман Дембеле, опередили Торреса в иерархии нападающих.

Хави настаивал на трансфере 22-летнего игрока в прошлом году, однако он не оправдал ожиданий тренера. В статье утверждается, что Роберт Левандовски, возглавляющий атаку каталонского клуба в этом сезоне, разочарован Торресом и не хочет с ним играть.

Также там упоминается, что президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Матеу Алемани пришли к выводу, что инвестиция в Торреса была неудачной. Каталонцы готовы продать Торреса, если найдется потенциальный покупатель. Это может быть удачным подспорьем в решении финансовых сложностей команды.