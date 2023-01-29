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Левандовски устал играть с одним из футболистов «Барсы». В руководстве клуба тоже им разочарованы

Ферран Торрес Ферран Торрес
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Кажется, его время в команде истекает...

El Nacional сообщает, что Роберт Левандовски устал играть вместе с Ферраном Торресом. Испанец перебрался в каталонский клуб из «Манчестер Сити» в январе прошлого сезона. Однако 22-летний игрок пока не оправдал надежды, возложенные на него.

Торрес провел за «Барселону» 49 матчей, забив 12 голов и отдав 7 результативных передач. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Однако испанца часто критикуют за слабую игру на поле. Такие игроки, как Ансу Фати, Рафинья и Усман Дембеле, опередили Торреса в иерархии нападающих.

Хави настаивал на трансфере 22-летнего игрока в прошлом году, однако он не оправдал ожиданий тренера. В статье утверждается, что Роберт Левандовски, возглавляющий атаку каталонского клуба в этом сезоне, разочарован Торресом и не хочет с ним играть.

Также там упоминается, что президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Матеу Алемани пришли к выводу, что инвестиция в Торреса была неудачной. Каталонцы готовы продать Торреса, если найдется потенциальный покупатель. Это может быть удачным подспорьем в решении финансовых сложностей команды.

23 комментария

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Абдул Абакаев
как по мне Ферран лучше того же Фати и Рафиньи
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Abil Alex
Ответ Иван Кузнецов
А Кунде?
Кунде далеко не Дани Алвес
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ZaSvabody
Ответ Djeday
БЧК уже давно превратилась в посмещише на трансферном рынке. Много лет туда сливают весь баласт за огромные деньги
Увы, дружок, до трансфера Азара Барсе ох как далеко. Гризман, Коутиньо и Дембеле имеют немало голов и ассистов за Барсу, ты даже удивишься сколько. Даже Ферран в Мадриде положил голешник в Эль-Классико. А что Азар за 160 млн?
+2
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Djeday
БЧК уже давно превратилась в посмещише на трансферном рынке. Много лет туда сливают весь баласт за огромные деньги
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Falsegoalkeeper
Ответ aleex main
ну вот если того , кто постоянно попадает в списки Golden Boy , начнут ставить на родную позицию , а не пихать на центрального форварда , то может ещё что-то выйдет. Рафа отрезками неплох , не замена Дембеле , но может быть ещё покажет хорошие матчи. А вот Ферран да, это одно сплошное разочарование
Фати слаб на фланге. Он толком то и отыграть никого не может из-за отсутсвие физики, но при этом опускается за мячом, а не забегает. Барсе во втором тайме как раз не хватало игрока, который сделает забегание. Таким в последнее время был Дембеле, Торрес еще не плох. Рафинья и Фати это про игру с мячом в ногах
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Falsegoalkeeper
Ответ zurik
Ферран как квадрат малевича. Ценители искусства в нем что то эдакое видят, для обывателей это такой обычный черный квадрат. И по факту обыватели всегда ближе к истине. Так и с Ферраном. Ну явно же вообще не топовый игрок, никаких сверхнавыков не имеет. Но тем не менее успел сыграть и за Сити, и в сборной Испании играет, и при том что нигде ничего выдающегося не показал, казалось бы да, выводы очевидны по нему - так нет же, всё равно и Барса его покупает. Авось тут он выстрелит. Но как он прыгнет выше своей головы? Он показывает именно ту игру, на какую способен. И так облажаться с его покупкой - это надо было суметь
Ну слушай про того же Миллера можно тоже самое сказать. У него ни скорости, ни техники нет. Но за счет правильного занятия позиции набивать 20+ ассистов в сезоне
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Вячеслав Тотров
Теперь надо дождаться, чтобы Луис Энрике возглавил клуб, который сможет оплатить его трансфер
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Волька-ибн-Алёша
Ответ данислам дадыбаев
Вопрос том что за сколько могут дать за Торреса
в морду...за обман
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aleex main
Ответ Lionel Andres Messi 10
Дембеле травмировался, и Хави теперь остаётся рассчитывать на троих вингеров – один за 58 млн, другой за 55 млн, а последний постоянно попадает в списки Golden Boy, – но вот странное дело, ни на одного из них нет надёжи.
ну вот если того , кто постоянно попадает в списки Golden Boy , начнут ставить на родную позицию , а не пихать на центрального форварда , то может ещё что-то выйдет. Рафа отрезками неплох , не замена Дембеле , но может быть ещё покажет хорошие матчи. А вот Ферран да, это одно сплошное разочарование
+1
0
+1
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zurik
Ферран как квадрат малевича. Ценители искусства в нем что то эдакое видят, для обывателей это такой обычный черный квадрат. И по факту обыватели всегда ближе к истине. Так и с Ферраном. Ну явно же вообще не топовый игрок, никаких сверхнавыков не имеет. Но тем не менее успел сыграть и за Сити, и в сборной Испании играет, и при том что нигде ничего выдающегося не показал, казалось бы да, выводы очевидны по нему - так нет же, всё равно и Барса его покупает. Авось тут он выстрелит. Но как он прыгнет выше своей головы? Он показывает именно ту игру, на какую способен. И так облажаться с его покупкой - это надо было суметь
+3
0
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данислам дадыбаев
Вопрос том что за сколько могут дать за Торреса
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-1
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Shumer
Ответ Иван Кузнецов
А Кунде?
Кунде хорош.
+2
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Karl0709
У самого игрока есть желание перейти в Барселону, он даже отказал Арсеналу так как ждёт действий от Барселоны ,а я лишь подумал что это хороший способ решить этот вопрос.
Про Субименди понятно, но вот Ферран зачем сдался руководству Соседада (к тому же игроки разноплановые)? Им выгодней деньгами взять.
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Karl0709
Ответ Lionel Andres Messi 10
А Сосьедаду это зачем?
У самого игрока есть желание перейти в Барселону, он даже отказал Арсеналу так как ждёт действий от Барселоны ,а я лишь подумал что это хороший способ решить этот вопрос.
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0
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Lionel Andres Messi 10
Дембеле травмировался, и Хави теперь остаётся рассчитывать на троих вингеров – один за 58 млн, другой за 55 млн, а последний постоянно попадает в списки Golden Boy, – но вот странное дело, ни на одного из них нет надёжи.
0
0
0
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Karl0709
Может обменять Феррана на Субименди из Реала Сосьедада, Хави вроде интересен этот опорник как замена Бускетсу.
А Сосьедаду это зачем?
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Иван Кузнецов
Ответ Shumer
Кроме Ферана, еще есть Рафинья, который 1 в 1 обыграть вообще никого не может. 100 млн потратить на 2 лавочников, которые не усиливают клуб. Кроме того, Кесье , второго Видаля /Паулиньо из него не выходит ,медлителен и беда с пасом в обострение. Добавить сюда Бальярина,Агуэро,Депай ,так себе Гарсия, и выходит что Кристенсен, Левандовски +- Алонсо удачно . Очень слабая политика клуба который в тяжелом фин положении.
А Кунде?
+2
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Shumer
Кроме Ферана, еще есть Рафинья, который 1 в 1 обыграть вообще никого не может. 100 млн потратить на 2 лавочников, которые не усиливают клуб.
Кроме того, Кесье , второго Видаля /Паулиньо из него не выходит ,медлителен и беда с пасом в обострение. Добавить сюда Бальярина,Агуэро,Депай ,так себе Гарсия, и выходит что Кристенсен, Левандовски +- Алонсо удачно
. Очень слабая политика клуба который в тяжелом фин положении.
+8
0
+8
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Karl0709
Может обменять Феррана на Субименди из Реала Сосьедада, Хави вроде интересен этот опорник как замена Бускетсу.
0
0
0
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ЧИКО
Ну наконец-то!!! Очень много им кричали со всех сторон, ещё даже перед трансфером и ещё больше после, но вот только сейчас очнулись, что трансфер неудачный….впрочем как и всегда ….
+13
-1
+12
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Олег Петров
Ответ Hella black
Не пошла игра у Феррана в Барсе,бывает. Возможно стоит перебраться в клуб с менее требовательными задачами на сезон. Игрок сам по себе не плох.
И в сити не шла. В жироне , сельте, челси мб заиграет.
0
-1
-1
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Hella black
Не пошла игра у Феррана в Барсе,бывает. Возможно стоит перебраться в клуб с менее требовательными задачами на сезон. Игрок сам по себе не плох.
+1
-1
0
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wodziegg
На тех на кого потратили больше всего денег, больше всех разочаровывают
+9
0
+9
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