В матче с «Жироной» Педри продемонстрировал свое мастерство, лежа на земле. И этот эпизод очень напоминает о Лео Месси

Знает, с кого брать пример.

Вчера «Барселона» в гостях обыграла «Жирону» со счетом 1:0 и снова благодаря голу Педри.

Но 20-летний полузащитник отличился не только забитым мячом, но и финтом в стиле Месси. На 31-й минуте Педри двигался с мячом, но упал. Казалось бы, он должен потерять контроль, однако испанец не растерялся и, находясь на земле, смог сохранить мяч. Вот как это выглядело:

Это напоминает эпизод с участием Лео Месси в прошлом сезоне, когда аргентинец, лежа на земле, сделал идеальный пас на Неймара.

Очевидно, что Педри учился у лучших.

Наверняка в будущем мы увидим немало удивительного от молодого таланта «Барсы».