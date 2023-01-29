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В матче с «Жироной» Педри продемонстрировал свое мастерство, лежа на земле. И этот эпизод очень напоминает о Лео Месси

Лионель Месси Лионель Месси
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Знает, с кого брать пример.

Вчера «Барселона» в гостях обыграла «Жирону» со счетом 1:0 и снова благодаря голу Педри.

Но 20-летний полузащитник отличился не только забитым мячом, но и финтом в стиле Месси. На 31-й минуте Педри двигался с мячом, но упал. Казалось бы, он должен потерять контроль, однако испанец не растерялся и, находясь на земле, смог сохранить мяч. Вот как это выглядело:

Это напоминает эпизод с участием Лео Месси в прошлом сезоне, когда аргентинец, лежа на земле, сделал идеальный пас на Неймара.

Очевидно, что Педри учился у лучших.

Наверняка в будущем мы увидим немало удивительного от молодого таланта «Барсы».

6 комментариев

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Alejandro_27
Ответ Super Mount
Будущий почти Месси💪
Столько уже было кого называли будущих Месси, Педри очень напоминает Иньесту, пожелаем ему главное здоровья и удачи в карьере.
+1
0
+1
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Avazbek Rasulov
Нам сильно повезло что Педрито в команде.
+2
0
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Shuller18
Каждое движение этого бруска преподносят как что-то гениальное. Не надоело?
+1
-6
-5
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прощай Роналду
ПЕДРОССИ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aleex main
анкара педри
+8
-1
+7
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Super Mount
Будущий почти Месси💪
+10
-1
+9
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