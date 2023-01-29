В матче с «Жироной» Педри продемонстрировал свое мастерство, лежа на земле. И этот эпизод очень напоминает о Лео Месси
Знает, с кого брать пример.
Вчера «Барселона» в гостях обыграла «Жирону» со счетом 1:0 и снова благодаря голу Педри.
Но 20-летний полузащитник отличился не только забитым мячом, но и финтом в стиле Месси. На 31-й минуте Педри двигался с мячом, но упал. Казалось бы, он должен потерять контроль, однако испанец не растерялся и, находясь на земле, смог сохранить мяч. Вот как это выглядело:
Это напоминает эпизод с участием Лео Месси в прошлом сезоне, когда аргентинец, лежа на земле, сделал идеальный пас на Неймара.
Очевидно, что Педри учился у лучших.
Наверняка в будущем мы увидим немало удивительного от молодого таланта «Барсы».
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