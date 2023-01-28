Шакира готовит новый удар по Пике. Релиз планируется приурочить ко дню рождения

Певица и бывший игрок родились в один день − 2 февраля.

По данным Marca, Шакира планирует выпустить новый трек, причем его релиз состоится 2 февраля − в этот день родилась как сама певица, так и ее бывший муж Жерар Пике. Пока неизвестно о чем будет песня, но можно смело предположить, что удар по испанцу будет нанесен не меньший, чем был две недели назад.

Бывший игрок «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира расстались прошлым летом, но с тех пор не могут обойтись без пикировок в адрес друг друга. Пока выглядит все так, что колумбийка «выигрывает» в одни ворота.

13 января этого года Шакира опубликовала трек под названием BZRP Music Sessions #53, в котором мощно прошлась по бывшему мужу. В частности она спела, что он променял Ferrari на Renault, а Rolex на Casio, уколола его за большое внимание физической подготовке, а не тренировке ума. У трека уже 221 млн просмотр, а некоторые клубы используют его в своем плейлисте перед матчами.

Спустя пару дней Пике нанес ответный удар: он пришел на запись подкаста в часах Casio, а затем приехал на тренировку на Renault Twingo.

Шакира приняла еще один вызов и выставила на балконе своего дома ведьму. Все бы ничего, но этот балкон виден из окон апартаментов бывшей свекрови − матери Пике. В последнее время у них были натянутые отношения.

Но и это еще не все. На участке певицы заметили бетономешалку. Похоже, что женщина хочет увеличить забор настолько, чтобы посторонние в лице бывших родственников больше не глазели на ее дом.

Выглядит все так, что колумбийка только начала свою кампанию по отмщению за все те негативные чувства, которые она испытала за последние пару лет. Женщина в гневе страшна, а уж тем более, когда она талантлива и богата.