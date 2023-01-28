«Барселона» потеряла Дембеле. Игрок провел на поле менее получаса и был заменен

Серьезность травмы будет оценена в ближайшее время.

«Барселона» проводит очередной тур испанской Ла Лиги, играя на выезде против «Жироны». Матч для вингера каталонцев Усмана Дембеле закончился довольно быстро − его заменили на Педри.

Все дело в том, что в одном из эпизодов француз потянул прямую мышцу бедра левой ноги. В целях предосторожности его сняли с игры, причем футболист сам понял, что лучше не продолжать.

Вполне возможно, что если повреждение серьезное, то «Барселоне» придется обходиться без Дембеле по крайней мере несколько недель.