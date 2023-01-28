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«Барселона» потеряла Дембеле. Игрок провел на поле менее получаса и был заменен

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Серьезность травмы будет оценена в ближайшее время.

«Барселона» проводит очередной тур испанской Ла Лиги, играя на выезде против «Жироны». Матч для вингера каталонцев Усмана Дембеле закончился довольно быстро − его заменили на Педри.

Все дело в том, что в одном из эпизодов француз потянул прямую мышцу бедра левой ноги. В целях предосторожности его сняли с игры, причем футболист сам понял, что лучше не продолжать.

Вполне возможно, что если повреждение серьезное, то «Барселоне» придется обходиться без Дембеле по крайней мере несколько недель.

8 комментариев

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Kaloyan Yalamov
Ответ Sakata Gintoki
Когда Рафинья и Дембеле в сарте оба, то они постоянно меняются флангами, другое дело что это не работает, ну это уже совсем другая история.
Уже две игры не менялись когда вместе на поле, Усман слева и по центру, Рафинья справа и по центру
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Morgul13
И вот то что Рафинья получит больше шансов лично меня пугает... Кто-нибудь видел успешные обыгрышы 1 в 1? А второй матч подряд момент тотал мячу махнет мимо, то примет неудачно. Напоминает Алексиса Санчеса последних лет в Барсе - старания куча, а на то как ничего не получалось вообще было и больно и смешно смотреть
А так меня в начала этот трансфер воодушевил
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Sakata Gintoki
Ответ Константин Тарасов
Когда Рафинья, как сегодня в старте, Дембель играл слева. Феррана еще можно чаще использовать.
Когда Рафинья и Дембеле в сарте оба, то они постоянно меняются флангами, другое дело что это не работает, ну это уже совсем другая история.
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KendrickistheKing!
Ответ Константин Тарасов
Не страшно, Фати больше времени получит
Лол, это серьезная потеря. Серьезней и представить себе нельзя.
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Константин Тарасов
Ответ Sakata Gintoki
Так Фати на другом фланге играет. Тут скорее больше шансов Рафинья получит.
Когда Рафинья, как сегодня в старте, Дембель играл слева. Феррана еще можно чаще использовать.
+1
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Sakata Gintoki
Ответ Константин Тарасов
Не страшно, Фати больше времени получит
Так Фати на другом фланге играет. Тут скорее больше шансов Рафинья получит.
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+4
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Константин Тарасов
Не страшно, Фати больше времени получит
+1
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Super Mount
Жалко. Только заиграл хорошо 😢
+5
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+5
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