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С Педри и двумя представителями молодежки. Заявка «Барсы» на матч с «Жироной»

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Сегодня «Барселоне» предстоит сыграть матч с «Жироной». Хави определился с заявкой команды: Педри сможет выйти на поле, хотя в Кубке Короля против «Реал Сосьедад» испытывал дискомфорт. Кроме того, в заявку попали представители кантеры Анхель Аларкон и Андер Астралага, который станет третьим голкипером Хави.

Против «Жироны» «Барселоне» не смогут помочь Роберт Левандовски и Ферран Торрес – это последний матч Ла Лиги, в котором они отбывают дисквалификацию. Вот почему Хави включил в состав Аларкона, футболиста, который после ухода Мемфиса Депая мог бы играть более заметную роль в первой команде.

2 комментария

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Игорь Климов
Вполне боевой состав, нужна победа Барселоны!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МГЕР
Надеюсь сегодня увидим Аларкона в деле
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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