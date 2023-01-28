С Педри и двумя представителями молодежки. Заявка «Барсы» на матч с «Жироной»

Сегодня «Барселоне» предстоит сыграть матч с «Жироной». Хави определился с заявкой команды: Педри сможет выйти на поле, хотя в Кубке Короля против «Реал Сосьедад» испытывал дискомфорт. Кроме того, в заявку попали представители кантеры Анхель Аларкон и Андер Астралага, который станет третьим голкипером Хави.

Против «Жироны» «Барселоне» не смогут помочь Роберт Левандовски и Ферран Торрес – это последний матч Ла Лиги, в котором они отбывают дисквалификацию. Вот почему Хави включил в состав Аларкона, футболиста, который после ухода Мемфиса Депая мог бы играть более заметную роль в первой команде.