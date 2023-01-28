Тактическая новинка Хави может облегчить возвращение Месси в «Барсу»

Схема Хави с четырьмя полузащитниками 4-3-3 может стать тактической хитростью, которая откроет дверь для возвращения Лео Месси в "Барсу".

Если босс "Барсы" сделает такую систему игры постоянной, это позволит каталонцам одновременно использовать де Йонга, Педри и Гави в стартовом составе, в то время как внедрение Месси тоже не будет проблемой.

Будучи атакующим полузащитником, Месси может занимать атакующую позицию в центре поля и контролировать владение команды, поддерживая Роберта Левандовски и Усмана Дембеле в нападении.

Когда Дембеле будет смещаться с фланга, Месси может занимать место француза, где Лео также чувствует себя комфортно.

Учитывая, что Левандовски глубоко опускается, это означало бы, что атака временами может быть плавной и непредсказуемой.