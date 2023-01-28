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Тактическая новинка Хави может облегчить возвращение Месси в «Барсу»

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Схема Хави с четырьмя полузащитниками 4-3-3 может стать тактической хитростью, которая откроет дверь для возвращения Лео Месси в "Барсу".

Если босс "Барсы" сделает такую систему игры постоянной, это позволит каталонцам одновременно использовать де Йонга, Педри и Гави в стартовом составе, в то время как внедрение Месси тоже не будет проблемой.

Будучи атакующим полузащитником, Месси может занимать атакующую позицию в центре поля и контролировать владение команды, поддерживая Роберта Левандовски и Усмана Дембеле в нападении.

Когда Дембеле будет смещаться с фланга, Месси может занимать место француза, где Лео также чувствует себя комфортно.

Учитывая, что Левандовски глубоко опускается, это означало бы, что атака временами может быть плавной и непредсказуемой.

4 комментария

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SO LATER
А я все думаю, почему бы не попробовать Гарсию на месте Буси
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Falsegoalkeeper
По матчам с 4 полузащитниками у Хави можно наблюдать следующие составляющие. В четверке есть опорник, отвечающий за отбор мяча и первичный выход из под прессинга . На эту роль сейчас доступен только Бускетс, а не Де Йонг, так как последний берет очень много рисков. Второй пивот Де Йонг разгоняет атаки. Левый инсайд это игрок, придвигающий мяч и дающий движение. В данном составе лучше всего подходит Гави. Остается правый инсайд Педри. Единственный вариант впихнуть Месси в эту схему это убрать Педри. Разумно ли это с учетом долгосрока? Наконец Барса при Хави уже полтора года на протяжении 90 минут интенсивно прессингует и это дает плоды. Автор предлагает Барсе отказаться от этого?
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+3
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Lionel Andres Messi 10
Ещё она тактическая новинка (или назовём её возрождением давно забытого старого) была продемонстрирована в матче против Хетафе, когда в атакующей фазе команда перестроилась на 2-3-5 (центральные полузащитники (Педри и Гави) поднялись выше и играли на полуфлангах, а их место в центре поля заняли Альба и Кунде). Визуально это смотрелось очень необычно за счёт идеально ровных вертикальных линий, да и играла команда не сказать что хорошо в этот отрезок времени, – собственно, такая оценка характеризует весь проведённый матч.
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Игорь Климов
На схеме всё выглядит отлично.
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+5
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