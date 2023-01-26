«Барса» шикарно представила новую форму. С этими цветами связаны легендарные годы Кройффа

В пятницу «Барса» официально представила четвертую форму на вторую половину сезона-2022/23. Несколько дней назад Footy Headlines уже публиковали возможные утечки, но сегодня все подтвердилось.

Каталонцы представили новую форму теплым видео с игроками на фоне городских улиц.

Ранее каталонцы носили желтую форму в сезоне-2008/09.

В сезоне-2012/13.

И в сезоне-2019/20. Та форма напрямую остылала к легендарным временам Йохана Кройффа.

А вот как новая форма будет выглядеть на Гави. Ожидается, что «Барса» сыграет в новом комплекте уже в субботу – на выезде в «Жирону».