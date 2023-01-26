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«Барса» шикарно представила новую форму. С этими цветами связаны легендарные годы Кройффа

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В пятницу «Барса» официально представила четвертую форму на вторую половину сезона-2022/23. Несколько дней назад Footy Headlines уже публиковали возможные утечки, но сегодня все подтвердилось.

Каталонцы представили новую форму теплым видео с игроками на фоне городских улиц.

Ранее каталонцы носили желтую форму в сезоне-2008/09.

В сезоне-2012/13.

И в сезоне-2019/20. Та форма напрямую остылала к легендарным временам Йохана Кройффа.

А вот как новая форма будет выглядеть на Гави. Ожидается, что «Барса» сыграет в новом комплекте уже в субботу – на выезде в «Жирону».

 

5 комментариев

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denten96
Ответ FC Barcelona 10
В сезоне 2014-15 тоже носили желтую форму.
нет, в сезоне 15/16
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crispymousse
Желтая форма была много в каких сезонах. Сразу вспоминается гостевая форма 16 года с горизонтальными полосами)
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starwars
Главное что все офулиц.ициально
0
0
0
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FC Barcelona 10
В сезоне 2014-15 тоже носили желтую форму.
+4
0
+4
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Surhay Lucmanov
Ответ Егор Зуев
Комментарий удален
Главное чтобы побеждали . Пофиг на форму
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