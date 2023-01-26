Как все изменилось за один год. Фанаты устроили стоячую овацию Дембеле в матче с «Реал Сосьедад»

Хави был прав...

После победы над «Реал Сосьедад» фанаты устроили Усману Дембеле стоячие овации.

А ведь всего лишь год назад, в феврале 2022 года, болельщики «Барселоны» освистали Дембеле после матча с «Атлетико Мадрид», где каталонцы победили со счетом 4:2 из-за сложностей с продлением контракта.

В тот день Хави попросил болельщиков перестать освистывать Усмана, но при этом добавил, что он «превратит свист в аплодисменты». В итоге главный тренер был абсолютно прав — летом Дембеле подписал новый двухлетний контракт и стал одним из лучших игроков «блауграны» в этом сезоне.

В матче с «Сосьедадом» он забил победный гол и, когда его заменили на 84-й минуте, стадион, где было 59 000 человек, проводил его бурными аплодисментами.

Хави очень рад возрождению Дембеле, который переживал то стремительные взлеты, то резкие падения за время своей карьеры в «Барселоне». После матча он сказал:

«Такое происходит не только сегодня. Он игрок, который сильно повзрослел с тех пор, как я здесь. Мы даем ему инструменты для развития. Я вижу в нем много невероятных качеств. Дембеле — игрок с огромным потенциалом. Я очень в него верю. Крайние защитники всегда страдают, когда им приходится опекать его. Он хороший парень. Он перевернул весь матч, и я очень рад за него».